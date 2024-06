España – Irlanda del Norte: ensayo final para la Eurocopa

Se acaban las pruebas. Son Moix será testigo del último amistoso que tendrá España antes de la Eurocopa. Enfrente, los de Luis de la Fuente tendrán a Irlanda del Norte (21:30 horas), un rival más exigente que Andorra, a la que golearon el pasado miércoles en Badajoz por 5-0. Después, llegará la hora de la verdad. Y ese momento tendrá lugar el próximo 15 de junio en el estadio Olímpico de Berlín con Croacia como rival. Palabras mayores.

Para este encuentro, la idea de Luis de la Fuente es apostar por un equipo mucho más reconocible que el que formó en el estadio Nuevo Vivero. Es decir, hombres como Unai Simón, Carvajal, Nacho, Le Normand, Grimaldo, Rodrigo, Fabián, Merino, Nico Wlliamas o Joselu apuntan a titulares.

La lista de 26

Y en este amistoso, Luis de la Fuente ya contará con los 26 jugadores que defenderán a España en Alemania. El riojano ya podrá contar con los tres jugadores del Real Madrid -Carvajal, Joselu y Nacho- y Laporte y, además, ya ha descartado a los tres futbolistas que no estarán en la Eurocopa. Los elegidos por el riojano han sido Marcos Llorente, Cubarsí y Aleix García.

El buen estado de Martín Zubimendi, que sufrió una lesión y no disputó minutos con la Real Sociedad el mes de mayo, y la presencia en el mediocentro de uno de los líderes de la selección, Rodri Hernández, dejan sin espacio a Aleix García, que ha hecho una gran temporada en el Girona.

Mientras, la polivalencia que aportaba en su regreso Marcos Llorente, que jugó de lateral derecho ante Andorra y puede ocupar varias demarcaciones en el centro del campo, no han sido suficiente aval. Tras su primera llamada con De la Fuente en el cargo del seleccionador y su regreso frente a Andorra, finalmente no jugará la Eurocopa de Alemania.

Por último, Pau Cubarsí ha sido descartado para la Eurocopa, donde con la presencia de Aymeric Laporte y Robin Le Normand más el regreso de Nacho Fernández, jugadores de larga experiencia, provocaban que sus opciones de minutos fuesen más bajas respecto a los Juegos Olímpicos de París a los que acudirá siendo uno de los referentes del equipo olímpico de Santi Denia.

Dani Olmo, entre algodones

El jugador del Leipzig es el único futbolista de España que arrastra molestias físicas a estar alturas. El catalán pasó pruebas médicas el pasado jueves, para descartar alguna lesión en el gemelo, y, por fortuna, no hay que lamentar ninguna dolencia. No obstante, es probable que no juegue. El que ya está listo es Rodrigo, que no viajó a Badajoz por fatiga.

Una Irlanda tocada

Para Irlanda del Norte la visita a España sirve como prueba de crecimiento antes de encarar el desafío de lograr la clasificación para disputar el que sería su cuarto Mundial. Lo consiguió recientemente para la Eurocopa, alcanzando los octavos de final en el 2016, pero se quedó fuera de la que en unos días arranca en Alemania.

Penúltima de grupo después de tres triunfos y siete derrotas, superando solamente a San Marino en la clasificación y por detrás de selecciones con las que debía haber peleado por la segunda plaza en un grupo liderado por Dinamarca, como Eslovenia, Finlandia o Kazajistán, de las que acabó a gran distancia de puntos.

El partido llega con la controversia que ha generado la renuncia de Paddy Lane, futbolista que ha brillado esta campaña con doce goles en el Portsmouth inglés, a acudir a los amistosos que disputará en esta ventana de junio Irlanda del Norte ante España y Andorra. Una falta de compromiso que ha dolido al seleccionador Michael O´Neill.

Irlanda del Norte trae a la memoria un mal recuerdo para la selección española. El Mundial que acogió España en 1982, con derrota en Mestalla en la tercera jornada. Es uno de los dos triunfos irlandeses, el segundo en 2006 en la fase de grupos a la Eurocopa 2008, que fue un punto de inflexión para la selección dirigida por Luis Aragonés. El último partido de Míchel Salgado y Raúl González como internacionales.