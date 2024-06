Erjona Sulejmani revoluciona la Eurocopa: «Los futbolistas prefieren hacérselo ellos mismos»

Ivana Knoll, la famosa modelo croata que se hizo famosa en el Mundial de Qatar, no esperaba ser eclipsada en la Eurocopa por Erjona Sulejmani, una conocida influencer albanesa que estuvo casada con el futbolista suizo Blerim Dzemailis y que ha convertido en la gran animadora de Albania, ya eliminada del torneo tras quedar última en el grupo de España.

La modelo tiene más de 530.000 seguidores sólo en Instagram y se convirtió en noticia en todo el mundo en 2017 cuando habló sobre las relaciones sexuales de los jugadores. «¿Sexo antes de los partidos? Pero si los futbolistas no son grandes amantes. Prefieren hacérselo ellos mismos», dijo Erjona Sulejmani generando cierta polémica.

Erjona Sulejmani se hizo muy popular en Italia por su participación en el reality televisivo Le Capitane, y esas palabras sobre el sexo pudieron haber sido el detonante de su separación de Blerim Dzemaili según la prensa italiana, país en el que es una auténtica celebridad. Por otro lado, en el canal de televisión Riverlo aseguró en 2020 que «en el fútbol hay mucha homosexualidad», volviendo a formar un incendio. «Hoy, como una mujer libre y soltera, me doy cuenta de lo difícil que es la vida de una WAG», añadió.

Erjona Sulejmani eclipsa a Ivana Knoll

La albanesa ha sido capaz de eclipsar a Ivana Knoll, la aficionada croata que incendia los estadios y las redes sociales y que reapareció en la Eurocopa y formó un lío con una periodista. La modelo croata se hizo viral tras su ataque a Laura Wontorra, una de las grandes estrellas de la televisión en Alemania. «Querida Laura, si tuviera tu aspecto sólo usaría ropa de invierno», publicó Ivana Knoll en Instagram criticando a la reportera y diciendo indirectamente que no es atractiva.

Ivana Knoll justificaba su ataque a Laura Wontorra argumentando que «no sé quién es esta mujer. Pero la gente me ha dicho que ella y otra señora dijeron cosas muy malas sobre mí hoy después de mi aparición en vivo en MagentaTV». La influencer croata también pidió a Magenta TV que no le volviesen a pedir una entrevista: «La televisión menos profesional que jamás haya existido. Enséñales la cultura a tus presentadores y nunca más me invites a una entrevista». Y es que el origen del problema fue una entrevista que concedió Ivana Knoll antes del partido que Croacia acabó perdiendo 3-0 contra España. «Hace un poco de frío…», le dijo la ex Miss Croacia, que vestía un top con los colores de Croacia en un día nublado en Berlín, a la reportera Stefanie Blochwitz. «En teoría, también existiría la posibilidad de ponerse algo cuando hace frío», comentó el presentador Johannes B. Kerner. «Ahora se necesita un poco de experiencia, Después de la charla sobre el tiempo y la ropa, por fin deberíamos volver a hablar de deportes», replicó Laura Wontorra.