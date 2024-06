Carvajal valoró la victoria de España contra Croacia

Dani Carvajal atendió a la prensa en la zona mixta del Olímpico de Berlín tras la gran victoria de España contra Croacia por 3-0 en la primera jornada de la fase de grupos de la Eurocopa. El lateral del Real Madrid volvió a marcar tras hacerlo en la final de la Champions del pasado 1 de junio en Wembley.

«Muy contentos, más no se puede pedir en un primer partido de una fase final ante un gran rival. Ellos han tenido sus opciones. Hemos sufrido demasiado, hemos bajado el ritmo con el 3-0 y se han podido enganchar con el penalti y demás. Al final ha salido todo redondo», comenzó señalando el lateral derecho de la selección española.

«La conexión con Lamine Yamal ha ido muy bien, tenía delante un rival muy fuerte como Gvardiol, le ha superado bastantes veces, el equipo ha estado bien en las dos bandas y felices, todos contentos, un partido muy bueno en líneas generales y que prácticamente nos mete en octavos», afirmó Dani Carvajal.

«Es un gran resultado ante un gran rival, la gente ha visto el partido, somos un equipo contundente que queremos hacer cosas grandes y llegar lejos en esta Euro. Ya pensamos en Italia, sellar la clasificación con otra victoria y seguir paso a paso», confirmó el futbolista español.

«Soy un killer absoluto. Al final, a balón parado hay que estar listo y tener determinación. Me he anticipado al primer palo y solo he tenido que empujar. Contento que confíen mí en el balón parado ofensivo», culminó el jugador del Real Madrid tras marcar un nuevo gol.

Carvajal fue uno de los principales protagonistas de la victoria de España, haciendo el tercer gol de la selección. Aparecía en el área para rematar un centro de Lamine Yamal y poner el tercero de la tarde en Berlín. En un curso en el que ha explotado al máximo su faceta goleadora, el del Real Madrid volvía a aparecer de cara a puerta. Lo hacía en el primer palo, adelantándose a toda la defensa, para tocar lo justo un balón del joven jugador barcelonista y batir a Livakovic.