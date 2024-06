Carvajal sigue de dulce y se estrena en la Eurocopa con su primer gol con España

Dani Carvajal se estrenó a lo grande en la Eurocopa. El jugador del Real Madrid ha tenido que esperar hasta su undécima temporada en el conjunto blanco para debutar en una fase final del campeonato continental y no ha podido hacerlo de mejor manera. El lateral marcó en la victoria de España ante Croacia por 3-0, haciendo el tercero de los goles de los de Luis de la Fuente. Un tanto que permitió sentenciar el encuentro y acercar a la selección a los octavos de final.

Con el gol, el de Leganés demuestra que está en el mejor momento de su carrera. De hecho, viene de marcar dos en apenas 15 días y de máxima importancia. Tras abrir el marcador en Wembley, en la final de la Champions League ante el Borussia Dortmund, Carvajal hizo su primer gol oficial con la selección española.

Un gol que llega tras 45 internacionalidades y en la que es su primera Eurocopa. Ni en 2016, ni en la de 2020 –celebrada en 2021 por la pandemia– pudo estar debido a las lesiones. Se estrena ahora como uno de los líderes de España. Y no ha podido comenzar mejor, puesto que lo ha hecho con un tanto que certificaba el triunfo de la selección frente a Croacia antes del descanso.

Carvajal aparecía en una posición que hasta esta temporada era más que extraña para rematar un centro de Lamine Yamal y poner el tercero de la tarde en Berlín. En un curso en el que ha explotado al máximo su faceta goleadora, el del Real Madrid volvía a aparecer de cara a puerta. Lo hacía en el primer palo, adelantándose a toda la defensa, para tocar lo justo un balón del joven jugador barcelonista y batir a Livakovic.

Al término del partido, Carvajal hablaba sobre su estreno en la Eurocopa con España, algo que calificaba como «un tanto extraño», pero se mostraba «muy contento por debutar y encima marcando». Afirmaba el lateral derecho del conjunto blanco que era «el debut soñado» y bromeaba diciendo que era el «pichichi» de una Eurocopa de la que apenas se habían disputado hasta el momento tres encuentros.

Carvajal, líder en España

También se refería Carvajal a las voces que no metían a España entre los grandes favoritos para llevarse el triunfo final. «Intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible, pensando en nosotros», afirmó el jugador, antes de hablar de los fallos a mejorar de cara al futuro, pese al 3-0. Haciendo una autocrítica que deja al descubierto la ambición de uno de los capitanes de este equipo, no dudó en afirmar que deben «mejorar» en defensa, puesto que habían «concedido mucho» frente a los croatas, a pesar de no encajar.

Sobre su liderazgo también habló. El salto de Carvajal en cuanto a relevancia ha sido absoluto en los últimos meses. Tercer capitán del Real Madrid y también de España, ha asumido a sus 32 años los galones en ambos vestuarios. De hecho, antes del estreno de la selección en la Eurocopa se le vio dando la arenga antes del duelo: «Soy un jugador que siempre intenta alzar la voz y motivar a los más jóvenes».