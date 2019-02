Zoido sobre el 1-O: “Los Mossos no cumplieron lo acordado y su dispositivo fue insuficiente”

El exministro del Interior Juan Ignacio Zoido ha manifestado este jueves en el juicio del "procés" que los Mossos d'Esquadra, cuyo dispositivo el 1-O fue "totalmente insuficiente", no cumplieron ese día con las previsiones a las que se habían comprometido en reuniones anteriores.

Así se lo transmitió el entonces secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, y así lo ha relatado hoy el que fuera máximo responsable de Interior, Juan Ignacio Zoido, en pleno “procés” en el juicio que celebra el Tribunal Supremo.

Para Zoido, el dispositivo que la Policía catalana diseñó el 1 de octubre de 2017 era “totalmente insuficiente”, habida cuenta de las órdenes judiciales existentes para impedir el referéndum y sabiendo que tanto Mossos como el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad debían intervenir. “A las pruebas me remito”, ha señalado el exministro de Interior, que ha defendido la actuación de la Policía y la Guardia Civil en aquella jornada.

En muchas ocasiones, ha confesado, ha pensado “qué hubiera sucedido si no se hubiera animado, impulsado y facilitado el reférendum” y también “si no habría sido todo distinto” si en lugar “de 6.000 mossos hubiera habido 12.000” -como era habitual y como ocurrió en las elecciones autonómicas de 21 de diciembre-, apoyados por “otros 6.000 policías y guardias civiles”.

Según le transmitieron y como ha contado al tribunal, hubo colegios en los que tanto policías como guardias civiles “tuvieron que retirarse sin intervenir” ante la “presencia masiva” que había.

“Lo que sí es verdad es que no había en ningún sitio Mossos que pudieran tomar un posible relevo en ese caso porque no se vieron ese día unidades de intervención de los Mossos. O no los vieron”, ha añadido.

Preguntado por la defensa del ex conseller Joaquim Forn, que se enfrenta a 16 años de cárcel por rebelión en el “procés”, sobre si hubo algún reproche a los Mossos antes de su actuación el 1-O, Zoido ha revelado que “surgían problemas” pero que era un asunto que “llevaban los operativos”.