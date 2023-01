El comisario José Villarejo también se cruzó en el camino de Eduardo Zaplana ya desde 2005 y 2006, según las anotaciones que figuran en las agendas del policía del caso Tándem. Esas referencias a Zaplana darían a entender que el ex presidente valenciano ya estaba siendo investigado. El mismo comisario declaró en la Comisión de Investigación del caso Kitchen en el Congreso de los Diputados que el sirio Imad Al Naddaf participó en un montaje contra Zaplana, en referencia a los documentos que entregó al empresario valenciano Benavent y el abogado de éste a agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. Esos papeles fueron los que llevaron a Zaplana a la cárcel. En la entrevista, Zaplana señala que el empresario sirio mantenía relaciones con los servicios secretos españoles, según desvelaron en la prensa valenciana.

PREGUNTA.- ¿Le llama la atención que su nombre aparezca en las agendas de Villarejo en más de 30 o 40 anotaciones, relacionado con algunos amigos o socios del ex comisario, entre ellos un tal Adrián de la Joya? ¿Qué valor tenía usted para el señor Villarejo? ¿A qué cree que se deben esas anotaciones?

RESPUESTA.- En las agendas y en algunas conversaciones a las que yo he tenido acceso del señor Villarejo, se demuestra que bastante tiempo atrás, muchos años atrás, alguien se estaba ocupando de mí, ocupando en el mal sentido de la palabra.

P.-Quiere decir que lo estaban investigando.

R.- No investigando formal u oficialmente.

P.- Sí, pero Villarejo era comisario de Policía.

R.- Es un hecho absolutamente constatable, se podrán dar las interpretaciones que se quiera a las agendas, a las escuchas y a lo que usted quiera. Pero eso está ahí. El señor Villarejo fue a una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados y, sin que nadie le pregunte, se refiere a varios asuntos judiciales que han sido un montaje y, entre ellos, cita el mío. Además, habla, literalmente, de un ciudadano sirio que participó en un montaje contra Zaplana. Yo no sé si lo que ha dicho en sede parlamentaria el señor Villarejo es verdad o mentira. Lo único que digo es que deberían escucharlo en el procedimiento.

P.- ¿Y tiene esperanza de que así sea?

R.- Fíjese qué fácil es para despejar si es verdad o mentira, para ver si es que tiene algún dato, alguna prueba, algún argumento que nos pueda dar. Es un señor que lo ha dicho en sede parlamentaria y además con algún argumento irónico. Pero a mí me contestan desde el Juzgado: «Lo único que quiere usted es liarla y tal». Hay una base que son sus agendas y sus grabaciones. Segundo, hay una declaración suya formal en el Congreso de los Diputados. Merecerá la pena escucharlo en sede judicial para ver si, efectivamente, lo que ha dicho en sede parlamentaria es verdad.

P.- Además, es interesante lo que está diciendo, porque esas anotaciones de la agenda son anteriores al 2015, que es cuando empieza la investigación contra usted.

R.- Y he encontrado algunas del cinco y el seis.

P.- O sea que ya iban tras usted en 2005 y 2006.

R.- Es un hecho evidente que algunas personas se ocupaban de mí hace muchos años.

P.- Y Villarejo señala a un personaje clave en su causa: al sirio Imad Al Naddaf. Es uno de los elementos más estrambóticos de la investigación. ¿Se olvidó usted en un armario de su casa un documento que años después encontró el citado sirio y que, más tarde, propició su detención e ingreso en prisión?

R.- Eso es una declaración que hace un ciudadano sirio, agente de los servicios de inteligencia de la Guardia Civil, como han publicado los periódicos. Esa es una declaración que hace sobre un papel que ha encontrado en una casa que yo abandono en el 2002, que se la vendo a un notario, que ese notario se la vende a un segundo notario y que ese segundo notario se la alquila al sirio. Entonces, en la primera declaración que hace ante la UCO, es que ese papel lo había encontrado en la basura. Una casa en la que durante nueve años tenían la basura sin tirar. Posteriormente, en sede judicial, cuando lo llaman a ratificarse el mismo día de mi detención, dice que lo había encontrado en una ranura, no dentro de una caja fuerte, sino en una ranura de la caja fuerte. Yo he pedido una prueba, que espero que me concedan, pero me parece de cajón, que se pueda comprobar si el ADN mío está en ese papel, si lo he tocado alguna vez. Si estaba en mi casa, tendría que tener una huella de ADN o alguna muestra de ADN.

P.- Y se ha publicado que es colaborador de los servicios secretos.

R.- Eso se ha publicado y yo tengo testimonios de que es una persona tremendamente conocida en Valencia y que no es ajeno a la relación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

P.- Su abogado, Daniel Campos, de manera reiterada, ha pedido al juzgado que tanto el sirio como el testaferro uruguayo declaren en la causa ante las partes. ¿Por qué se ha opuesto de manera sistemática tanto la Fiscalía como la titular del Juzgado?

R.- Mire, podemos darle las vueltas que queramos. No han querido, y ahora lo que queda es que se agilicen los plazos lo más posible y que pueda producirse el juicio donde podamos defendernos. Aquí ya lo único que me queda a mí es la súplica de que los procesos pendientes se acorten lo más posible. Esto lo he vivido, lo voy a seguir viviendo y lo único que deseo es que lo antes posible pueda concluir, que pueda enfrentarme a un juicio y poder defenderme, cosa que hasta ahora no me ha sido posible.

P.- ¿Cómo es posible que el fiduciario Belhot declare en la Audiencia Nacional, en otro sumario, que jamás fue su testaferro y la juez y el fiscal de Valencia no aporten esa declaración en la causa Erial?

R.- Nosotros hemos pedido testimonio de esa declaración. ¿El señor Belhot dijo la verdad cuando declaró ante la misma fuerza de la UCO en el sumario del Juzgado número seis de la Audiencia Nacional o ha mentido en mi procedimiento? Dice cosas completamente contrarias. Nosotros pedimos testimonio de esa declaración que me beneficia claramente, porque ahí dice la verdad, dice que no ha tenido una relación económica conmigo en la vida y, sin embargo, tampoco esa prueba fue acordada. Ya le digo que le podemos dar las vueltas que queramos, pero yo no he podido defenderme.