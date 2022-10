Yolanda Díaz carga contra Garamendi: «Está bloqueando el salario mínimo»

Yolanda Díaz ha roto su idilio con Antonio Garamendi. La vicepresidenta del Gobierno de España no ha dudado en cargar contra la gran patronal española y su presidente. La ministra gallega le acusa de bloquear el salario mínimo y la negociación de convenios, entre otros asuntos. Y es que si bien Yolanda Díaz se había colgado la medalla de subir el SMI hasta los 1.000 euros, ahora los sindicatos piden que esta cifra se incremente en 100 euros más ante el rechazo de la patronal. Es por ello que la ministra de trabajo, Yolanda Díaz se ha posicionado en contra de la CEOE con un ataque directo a su presidente.

«Tengo mucha preocupación con lo que esta haciendo en señor Garamendi y la patronal española. Están bloqueando la subida salarial, están bloqueando la negociación colectiva en nuestro país y esto es muy grave, está bloqueando la negociación de sus convenios, está bloqueando el salario mínimo y está bloqueando el modelo de prácticas laborales», ha explicado con desconsuelo Yolanda Díaz. Con estas palabras la vicepresidenta deja latente las tensiones que existen entre su ministerio y la patronal que se niega a realizar nuevos incrementos salariales. Además, Díaz ha dejado claro que lleva esperando desde verano a que la patronal mueva ficha. Yolanda eleva el tono.

Escrache a Díaz

No están siendo los mejores días para Yolanda Díaz. El sábado pasado, la ministra sufrió un escrache sin precedentes. Los hechos ocurrieron durante la presentación de su proyecto político, denominado ‘Sumar’, en Sabadell (Cataluña). Allí, un grupo de comunistas del Frente Obrero increparon a la ministra y la acusaron de «haber abandonado la lucha de clases». Díaz continuó con su discurso ignorando el escrache de los manifestantes y, días después, está evitando dar declaraciones sobre el suceso. «No hablo de cuestiones que no son sobre la vicepresidencia del Gobierno», ha aseverado la ministra cuando OKDIARIO le ha preguntado por lo ocurrido. Tras ello, Yolanda Díaz, en un tono elevado, ha dejado claro a su equipo que no va a dar explicaciones sobre este tema.

«¡Eres una hipócrita, fuera vendeobreros de las instituciones!», al son de este grito un activista de Frente Obrero irrumpió en el acto de la ministra de trabajo y economía social del Gobierno de España. Esta asociación comunista, constituida por el Partido Marxista-Leninista Reconstrucción Comunista (PML-RC), se ha revuelto contra Yolanda Díaz en medio de su presentación. Los activistas demandan a la ministra que dé explicaciones sobre los accidentes laborales, los parados y las familias que no llegan a fin de mes, entre otros asuntos. Sin embargo, pese al escrache, la vicepresidenta ha decidido ignorarles.

Asimismo, Yolanda Díaz también ha evitado pronunciarse públicamente sobre lo acontecido. Parece ser que la vicepresidenta del Ejecutivo quiere olvidarse de lo ocurrido y ha dejado meridianamente claro a su equipo que no va hacer declaraciones sobre el asunto. Si bien a principio de semana fue Pedro Sánchez quien recibiera pitadas en el acto del día de la Fiesta Nacional, ahora le ha tocado a Yolanda Díaz. Los comunistas de Frente Obrero han decidido interrumpir el mitin que daba la ministra ante más de un millar de personas en Sabadell. Sus adeptos comunistas se revuelven contra ella.