Las reacciones no se han hecho esperar. Los dirigentes de Vox se han puesto manos a la obra para responder a la periodista Carme Chaparro, quien ha escrito un articulo referido al detenido de Igualada y los beneficios que eso reportará Vox : «Hoy debía ser un día para felicitar a las fuerzas de seguridad. Pero no. Le viene muy bien a Vox. Muy, muy bien. Le viene maravillosamente bien que el hombre detenido por una de las agresiones sexuales más terribles perpetradas en España de los últimos años no haya nacido en nuestro territorio. Y no sólo eso. Tampoco viene de un país europeo -no es un hermano de continente-, ni tiene una capacidad económica elevada -no es un hermano de billetera-. No. Es boliviano, tiene 20 años y comparte piso en una zona humilde de la ciudad catalana donde cometió la brutal agresión que casi le cuesta la vida a una menor de edad que arrastrará secuelas físicas y psicológicas toda la vida. El combo perfecto. Al detenido sólo le falta no tener papeles y haber saltado la valla de Ceuta».

Unas palabras controvertidas a las que le Vox ha reaccionado en una red social. Santiago Abascal, líder de la formación ha dicho que «hay responsables de que un extranjero con antecedentes estuviera en la calle. Y tienen que pagar».

Las secuelas de la víctima durarán para siempre. Y para siempre es lo que este malnacido debería estar encerrado. Para siempre, y en su país. Nunca debió haber entrado a España. Hay responsables de que un extranjero con antecedentes estuviera en la calle. Y tienen que pagar. https://t.co/fPXC1PLAO9 — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) April 21, 2022

No sólo Abascal, también Iván Espinosa de los Monteros y Hermann Tertsch han querido salir al paso de los ataques de la periodista respondiendo en sus redes. Espinosa de los Monteros ha sido escueto diciendo «Qué espanto» sobre el artículo .

Detienen por fin al violador de igualada. “Hoy debía ser un día para felicitar a las fuerzas de seguridad. Pero no. Le viene muy bien a Vox”. Qué espanto… pic.twitter.com/0uIwoetl1s — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 22, 2022



Mientras, también en redes sociales, el eurodiputado Hermann Tertsch ha afirmado: “Es la verdad la que sienta muy mal al periodismo de rodillera. La realidad es muy terca y le va destruyendo todas sus miserables fabulaciones”.