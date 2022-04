La periodista Carme Chaparro ha publicado un vergonzoso artículo en el portal Yahoo en el que lamenta la detención de un boliviano de 20 años, presunto violador de la joven de 16 años de Igualada, porque «le viene muy bien a Vox». No bien, sino «maravillosamente bien», escribe. Chaparro, confesa feminista afín a las tesis de Podemos, -en julio de 2019 apareció con vello en las axilas para apoyar a Irene Montero- no parece celebrar la detención de este monstruo; a la inversa, se indigna porque se da «el combo perfecto para Vox» al no ser español. «Hoy debía ser un día para felicitar a las fuerzas de seguridad. Pero no. Le viene muy bien a Vox», afirma.

«Le viene maravillosamente bien que el hombre detenido por una de las agresiones sexuales más terribles perpetradas en España de los últimos años no haya nacido en nuestro territorio», escribe Chaparro. «Y no sólo eso. Tampoco viene de un país europeo —no es un hermano de continente—, ni tiene una capacidad económica elevada —no es un hermano de billetera—. No. Es boliviano, tiene 20 años y comparte piso en una zona humilde de la ciudad catalana donde cometió la brutal agresión que casi le cuesta la vida a una menor de edad que arrastrará secuelas físicas y psicológicas toda la vida», argumenta alimentando la tesis de que esta detención le viene bien a Abascal. Llama la atención la frase «comparte piso en una zona humilde de la ciudad catalana».

Detienen por fin al violador de igualada. “Hoy debía ser un día para felicitar a las fuerzas de seguridad. Pero no. Le viene muy bien a Vox”. Qué espanto… pic.twitter.com/0uIwoetl1s — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) April 22, 2022

Chaparro sigue cargando las tintas no contra el autor de la brutal violación sino contra Vox por haber criticado la investigación policial: «Pero Vox no podía saber a quién se estaba investigando -los agentes tenían varios perfiles sospechosos, no una sola persona-, porque el proceso ha sido mantenido bajo un hermetismo absoluto dada la complejidad de la búsqueda pero también dada la brutalidad de la agresión y la edad de la adolescente que la sufrió, a la que su violador dejó tirada en la calle dándola por muerta. El partido de Abascal lanzaba la acusación, y daba igual si luego resultaba ser verdad o no. Lo que importaba era calentar emocionalmente al personal».

Desde Vox no han tardado en reaccionar al artículo de Chaparro. Iván Espinosa de los Monteros ha escrito en Twitter: “Detienen por fin al violador de igualada. ‘Hoy debía ser un día para felicitar a las fuerzas de seguridad. Pero no. Le viene muy bien a Vox’. Qué espanto…”.

La periodista nunca deja pasar una oportunidad para atacar a Vox. En marzo de 2021, en relación a un mural feminista de Ciudad Lineal vandalizado en la mañana del 8-M, afirmó: «Me parece muy grave que se borre a mujeres de un mural y haya quien lo aplauda en redes», señalando veladamente a la formación de Abascal.