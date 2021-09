El odio separatista no tiene límites. Los radicales aprovecharon la Diada celebrada este sábado para hacer sus proclamas en Twitter y entre ellos estaba la vicerrectora de Calidad y Política Lingüística de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Núria Pla aseguró que tenía «ganas de fuego, de contenedores quemados y de aeropuerto colapsado», algo que ha sido denunciado por Vox, que exige su inmediata dimisión.

Manuel Acosta Elías, diputado de Vox en el Parlament, dirige este mensaje al rector de la Politécnica, a la consejera de universidades de Cataluña, Gemma Geis, y a la cuenta de Universitaris per la Convivència:»Exigimos la dimisión de Núria Pla, vicerrectora de Calidad y Política Lingüística de la UPC. Su incitación al odio es incompatible con el espíritu de libertad, tolerancia y calidad propios de la Universidad».

Exigimos la dimisión de Núria Pla, vicerrectora de Calidad y Política Lingüística de la UPC. Su incitación al odio es incompatible con el espíritu de libertad, tolerancia y calidad propios de la Universidad. @RectorUPC @GemmaGeis @univconvivencia pic.twitter.com/RCh0zmE9TY — Manuel Acosta Elías (@ManuelAcosta69) September 12, 2021

La petición no ha tenido respuesta. De hecho, la consejera es también separatista por lo que no tomará ninguna medida contra la vicerrectora. Universitaris per la Convivència, una organización que defiende la neutralidad de las instituciones universitarias en Cataluña, sí que ha compartido el mensaje en sus redes sociales.

El comentario de Núria Pla no se quedó ahí. A parte de dejar claro que le encanta ver cómo los independentistas destrozan su ciudad en sus violentas protestas, la vicerrectora también decide quién puede pasear por las calles de Barcelona y quién no: «Se hace duro ver cómo los mismos que han bloqueado la independencia se pueden pasear tranquilamente por la manifestación pro independencia. Viva la tierra libre!!».

Es fa dur veure com els mateixos que han bloquejat la independència es poden passejar tranquil·lament per la manifestació pro independència. #NiOblitNiPerdo #independència — Núria Pla (@NuriaPSada) September 11, 2021

Finaliza su argumentario separatista defendiendo la violencia. «Y sí, podría iría bien que nos vamos mentalizando que sólo con manifestaciones folclóricas no iremos en lugar. ¡Dejar hacer a la juventud! Viva la tierra libre». Critica las manifestaciones pacíficas porque así no lograrán la independencia.