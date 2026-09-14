Vox avisa que la suspensión de la Ley de Nietos sólo es «una victoria provisional»: «Siguen dando nacionalidades»

Vox ha advertido que la paralización de la Ley de Nietos sólo es «victoria provisional»: «Siguen dando nacionalidades», ha señalado el portavoz nacional de la formación, José Antonio Fúster este lunes, después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN).

Vox solicitó en su recurso ante el Tribunal Supremo que se anulasen también las nacionalizaciones concedidas bajo el paraguas de la Ley de Memoria Democrática, algo que el alto tribunal no estimó, paralizando parcialmente la disposición adicional octava al efecto de anular los efectos electorales de dichas concesiones.

Vox espera que las medidas cautelares del Supremo sean «definitivas» y anima a la Junta Electoral Central (JEC) que adopte el auto del Tribunal. Para los de Abascal, el Ejecutivo de Sánchez está tratando de «resolver» el litigio «antes de las elecciones generales». Por eso, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, «está presionando a los tribunales». Según sostiene Vox, el PSOE estaría tratando de «agotar todas las vías para llevarlo al Tribunal Constitucional».

Vox pide una investigación sobre la Ley de Nietos

«Las nacionalidades no se pueden convertir en una herramienta electoral», ha sostenido Fúster, adelantando que Vox solicitará una Comisión de Investigación sobre la Ley de Nietos en el Senado que «obligue a comparecer» a todos los responsables y se pueda esclarecer el proceso. Para ello, requiere el apoyo del PP, a los que han pedido que se sumen. «Estamos en un momento límite», ha defendido el portavoz nacional.

En concreto, la formación quiere averiguar quién redactó las instrucciones, qué informes jurídicos existían, qué advertencias recibió el Ejecutivo, cuántas nacionalidades fraudulentas se han concedido bajo esta interpretación y qué consecuencias electorales puede tener el procedimiento.

Fúster ha recordado que el Reglamento del Senado «permite crear comisiones de investigación sobre asuntos de interés público» y ha defendido que esta «obligaría a comparecer a los responsables políticos y administrativos, además de acceder a los documentos y decisiones adoptadas». «Estamos hablando de la nacionalidad española, estamos hablando del censo electoral y estamos hablando, en último término, de quién puede decidir el Gobierno de España», ha incidido.

Además Vox ha pedido al PP que paralice en el Senado la Ley de concesión de nacionalidad a los saharauis, pues denuncian que forma parte de la misma estrategia electoral que la Ley de Nietos, dado que además «incluye a los colonos marroquíes» como solicitantes.

Desde Vox son contrarios a que ciudadanos extranjeros obtengan la nacionalidad sólo por tener un origen vinculado con la historia española: «La nacionalidad es lo más preciado, no se puede regalar».