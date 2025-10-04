Vox acusa a Sánchez de «regalar privilegios» a los etarras tras dejar en semilibertad al asesino ‘Gadafi’

Samuel Vázquez, portavoz nacional de Vox en materia de Inmigración, Interior y Seguridad, ha denunciado este sábado que «los asesinos de ETA han recibido su enésimo regalo», después de que el Gobierno vasco haya concedido el tercer grado al etarra Juan Carlos Iglesias Chouzas, conocido como Gaddafi, «fruto de los pactos del PSOE con los nacionalistas vascos».

El portavoz de Vox ha realizado estas declaraciones en Ávila, en una mesa redonda titulada Historia de la banda terrorista ETA y las consecuencias de los distintos gobiernos, en la que ha intervenido junto al fundador de Vox José Antonio Ortega Lara, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, y el portavoz de Vox en las Cortes, David Hierro.

Samuel Vázquez ha recordado que Gaddafi asesinó a sangre fría a 15 personas, entre ellas un niño de dos años, Fabio, «una cara de ángel”, así como a policías en presencia de sus hijos, «alguno de los cuales no pudo soportarlo y terminó suicidándose».

Vox no tiene dudas de que «probablemente, por parte de los de siempre», cuando este etarra llegue a su pueblo «reciba incluso un homenaje».

El partido de Santiago Abascal ha reclamado en esta mesa redonda «tolerancia cero» frente a terroristas y sus cómplices. Vázquez ha puesto en valor durante su intervención la valentía de quienes nunca agacharon la cabeza frente al terror. En este sentido, ha destacado la figura de Ortega Lara, funcionario de prisiones secuestrado por ETA durante 532 días, y la de Santiago Abascal, quien junto a su familia ha sufrido los ataques de la banda asesina.

«Estamos muy orgullosos de que hoy nos acompañe José Antonio Ortega Lara. Dentro de la idiosincrasia de lo que es este partido, presidido por otro de esos hombres que decidió no agachar la cabeza. Créanme, no hay tantos hombres así», ha subrayado en referencia a ambos, «símbolos de firmeza frente al terror».

Samuel Vázquez ha criticado las negociaciones del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero con ETA, denunciando que «en nombre de una nación rindió a todo el pueblo español» y «se sometió a una banda de asesinos que ya estaban siendo derrotados por la Policía Nacional y la Guardia Civil».

El portavoz de Vox ha subrayado que frente a la cesión y la cobardía de los demás partidos, «sólo Vox mantiene la firmeza necesaria». «Jamás aceptaremos su relato y siempre miraremos de frente tanto a los asesinos como a los amigos de los asesinos. De frente y a los ojos para que sepan lo que es una mirada limpia, firme y tensa frente a la maldad», ha sentenciado.

Recurrido el tercer grado de ‘Gadafi’

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el tercer grado concedido al etarra Gadafi, para que «se revise la legalidad de dicha resolución y se acuerde la clasificación en el segundo grado del interno indicado». El fiscal Carlos García Berro ha presentado un recurso ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria contra el acuerdo de la Consejería vasca de Justicia y Derechos Humanos.

Gadafi está condenado a 1.123 años, 43 meses y 10 días de prisión, teniendo fijado un límite máximo de cumplimiento de 30 años, y «hasta la fecha sólo le han sido concedidos cuatro permisos de salida», según ha informado el fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Fiscalía de la AN.