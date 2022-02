La vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, de Ciudadanos, no se cree la versión de socio de Gobierno, el alcalde y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez-Almeida, quien ha negado este jueves tajantemente que el Ayuntamiento o su Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) encargara a un detective espiar a la familia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Ante ello, la número dos del Consistorio ha asegurado que «vamos a llegar hasta el final sobre lo que se ha podido o no producir».

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios después de que lo hiciera en Cibeles el propio Almeida. «A día de hoy los hechos no están probados. Se me ha ocultado que durante dos meses ha habido una investigación. Eso es grave. Cuando se ha dicho que el Gobierno ha investigado, no es verdad, ha sido el PP. Por ahora no se ha podido demostrar, por ahora la palabra prevalece, pero se va a investigar», ha señalado a continuación.

Además, Villacís ha avanzado que «por supuesto que vamos a apoyar la comisión de investigación» propuesta por Recupera Madrid, a la que vez ha pedido la convocatoria urgente del Consejo de la EMV y toda la documentación manejada por el PP. «En la EMV afortunadamente hay también consejeros de Ciudadanos, y un vicepresidente que es de Ciudadanos. Y les aseguro que ninguno de ellos está tranquilo», ha asegurado a la prensa.

«Exigimos transparencia a nuestros socios de Gobierno. No vamos a permitir que se utilice el dinero de los madrileños para guerras partidistas del PP», ha remachado.

Los deberes «hechos»

Previamente, en una declaración ante los medios convocada anoche de urgencia, Almeida ha explicado que tras abrir una investigación interna el pasado diciembre («nosotros hemos hecho los deberes», ha asegurado) tanto el trabajador de la Empresa Municipal de la Vivienda que se habría reunido con el detective como el propio investigador privado han dicho al Ayuntamiento que nunca se vieron para espiar al entorno de Díaz Ayuso.

Almeida, que fue puesto en situación por una tercera persona que no ha revelado (fue el ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón, según El Confidencial), da validez de momento a sendos testimonios, si bien afirma que si apareciera alguna prueba para reabrir la investigación, lo haría. «No vamos a permitir que haya ninguna sospecha sobre el Ayuntamiento de Madrid y sus empresas, no vamos a permitir que sea utilizado con fines espurios o partidistas», ha subrayado el alcalde, que ha rehusado contestar como portavoz nacional del PP.

El supuesto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, encargado desde una empresa del Ayuntamiento de la capital ha reabierto la guerra interna que mantienen la dirección nacional del PP y el equipo de la dirigente madrileña en relación a la convocatoria del Congreso regional del partido en Madrid, que se viene retrasando desde Génova.

Sin acreditar

El pasado mes de diciembre avisaron a la presidenta madrileña de que una agencia de detectives habría recibido un presunto encargo en nombre de la Empresa Municipal de la Vivienda del Consistorio de investigar a su hermano para intentar acreditar el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos, según ha publicado El Mundo y han confirmado a Ep fuentes de su entorno. Ese cobro no se ha acreditado todavía por nadie, si bien desde Génova apuntan en esa dirección.

En concreto, los implicados habrían estado buscando un extracto de cuenta bancaria del hermano de Ayuso y la declaración de proveedores ante la Agencia Tributaria de la empresa Priviet Sportive SL, propiedad de Daniel Alcazar, supuesto amigo de Tomás Díaz Ayuso, a la que la Comunidad de Madrid había otorgado un contrato de 1,5 millones para la compra de mascarillas. Querían saber si esta compañía le había abonado alguna cantidad.