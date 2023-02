Victoria Rosell pone a presos a hacer figuras de Meninas para regalar en los premios de Igualdad

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, dirigida por Victoria Rosell, ha contratado a la Entidad Estatal de Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo para que sean presos de cárceles españolas los que elaboren más de un centenar de esculturas de forja con forma de Menina a menos de 45 euros la unidad. Unas figuras que luego el Ministerio de Igualdad entregará a los premiados por el departamento de Irene Montero.

El contrato firmado por el organismo que dirige Rosell tiene por objeto el «suministro de ciento diez esculturas de forja, con forma de menina, treinta de ellas con una medida de aproximadamente cuarenta centímetros y ochenta con una medida de diecinueve».

Igualdad recurre así a presos de talleres ocupacionales para la elaboración de esos galardones, que reconocen a entidades, asociaciones, instituciones y particulares su defensa del feminismo y su labor en la «erradicación de cualquier forma de violencia sobre la mujer».

La adjudicación tiene un valor de 4.883 euros, por lo que Igualdad pagará a esta empresa pública que gestiona el trabajo de los presos un importe inferior a los 45 euros por galardón. Los premios se entregarán en una gala el próximo 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

«Punitivismo»

El contrato se ha firmado justo en plena polémica por la reforma de la ley del sólo sí es sí, impulsada por Irene Montero y que ya deja cerca de medio millar de agresores beneficiados por rebajas de penas y excarcelaciones prematuras. Y la firma la realiza Rosell, que ha sido una de las voces de Igualdad que más ha acusado a los jueces, responsabilizándoles de aplicar mal la ley.

Además, Rosell ha venido defendiendo explícitamente la rebaja de penas, asegurando que «el punitivismo no sólo no da más seguridad a las mujeres, sino que nos la quita». «Tenemos un marco muy organizado a nivel europeo e internacional, como en EEUU y Brasil, de véndeme tu libertad a cambio de una falsa seguridad y de un punitivismo que no tiene nada que ver con la defensa de los derechos humanos, porque de hecho es contrario a ello. El punitivismo no sólo no da más seguridad a las mujeres, sino que nos la quita», ha defendido la alto cargo de Irene Montero, en plena polémica por esta excarcelación de violadores.

«Cuando Vox pide prisión permanente revisable, lo hace porque así aísla el problema, como si la solución fuera penal y deja a la mujer sin el paraguas de lo colectivo, diciéndole yo tengo la solución, cojo a este señor, le encierro y tiro la llave». Esto, ha destacado, «crea muchísima inseguridad, es una base muy clara de feminismo jurídico, que llevamos muchos años estudiando estas cosas».

«Vamos a intentar poner un poco de cabeza en este debate y no dejarnos llevar por venga, más penas y ya está. Y cómo sois tan soberbias de no admitir más penas. Porque son contraproducentes», ha insistido. «En el franquismo las penas eran muy altas y había una huida evidente. Es muy machista que la libertad sexual no sea un valor en sí», ha añadido.