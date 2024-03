Vicente Gil: «Sánchez ha fichado a Pablo Iglesias en TVE para crear tensión y tapar el caso Koldo»

Sánchez ha fichado como tertuliano en TVE a Pablo Iglesias. Sánchez tiene que estar muy desesperado con el caso mascarillas para tener que acudir, otra vez, a Iglesias, el rey de la manipulación, las mentiras, los bulos y el odio.

Hace unos días ya coló en TVE (se lo contamos en LA ANTORCHA) a dos de sus colaboradores más descerebrados de Canal Red. Este lunes, Iglesias se ha estrenado en el programa Mañaneros.

A Iglesias no le gana nadie esparciendo basura por donde pasa. Y de eso se trata: de distraer y tapar la trama de las mascarillas, que es lo que más preocupa al presidente del Des-Gobierno.

Nadie piensa que TVE haya fichado por su cuenta a Pablo Iglesias. El número 2 de Elena Sánchez en RTVE, José Pablo López, que le está haciendo la cama a su jefa, es el comisario político de Moncloa en Prado del Rey y el correveidile de José Miguel Contreras y el resto de asesores de Sánchez en materia de Comunicación con intereses en productoras que se están haciendo de oro.

En el programa Mañaneros de este lunes, para el estreno de Iglesias, ha habido tres temas de debate: el referéndum, Ayuso y Yolanda Díaz. Tiempo dedicado al caso mascarillas, cero.

El fichaje de Iglesias y sus colegas no es una casualidad. Sánchez necesita carnaza, violencia política televisiva, tensión… y los Flower Power de Sumar ya no le sirven.

Desde hace semanas venimos contándoles que en Moncloa, o sea Sánchez, dan por descontada y exprimida ya a Yolanda Díaz. En Moncloa llevan tiempo hartos, además, de sus chorradas nivel Libro Gordo de Petete. Yolanda Díaz no controla eso que se llama Sumar, como se ha visto en Cataluña, y no aporta nada electoralmente, como se ha visto en Galicia.

Este fin de semana Yolanda Díaz ha sido reelegida líder de Sumar con el 80% de los votos. Pero, sólo votó el 11% de los que podían hacerlo. Es decir, Yolanda Díaz salió elegida con 6.600 votos de 70.000 posibles. Vamos, que la eligieron entre el Niño Errejón; el ministro de Incultura, Ernest Urtasun, y MeMaMi (médico, madre y ministra) Mónica García.

En el congreso de Sumar del fin de semana fue todo superbonito. Hubo colorines y se dieron muchos besos y abrazos. Yolanda sobó a todo el mundo muchísimo, al modo de Rubiales pero sin pico. Si ella lo hace, está bien y es progresista. Pero, la realidad es que en Sumar empiezan a estar todos tan peleados como en Podemos.

El nivel de los coaligados de Sánchez es de traca y no es de extrañar que fraudillo beba, de nuevo, los vientos por Iglesias. Dos frases de este fin de semana retratan a los de Yolanda Díaz. Atentos.

La propia Yolanda Díaz: «Vamos a defender la corrupción venga de donde venga». Enseguida rectificó. La pregunta es: ¿fue un lapsus, le traicionó el subconsciente o Yolanda Díaz no da más de sí? Y, luego, está la frase de MeMaMi, Mónica García, que en la misma reunión trippy de Sumar dijo: «Vamos a repartir preservativos a los jóvenes y, a ser posible, una vivienda para que los usen calentitos». O sea, preservativos, sí; pero vivienda, sólo, «a ser posible».

En fin. Que Sánchez vuelve a tirar de Pablo Iglesias y da por finiquitada a Yolanda. En los próximos meses hay tres elecciones cruciales a la vista y veremos cosas que no creeremos.

Ahora, a Irene Montero le vendrá bien un impulsito de Moncloa en TVE para que saque su escaño en el parlamento europeo con los 10.000 euros mensuales de sueldo que conlleva. El casoplón de Galapagar hay que seguir pagándolo.

Iglesias, en TVE, por supuesto, volverá a cobrar un sueldo público, aunque sea como colaborador. O sea, de nuestros impuestos. Es lo que ha hecho siempre, desde la universidad. Chupar del dinero público. Es un vividor de «lo público», tipo Monedero y Errejón.

Él y el resto de apologetas del sanchismo que maman de la teta de TVE, como el propio José Pablo López, son carteras agradecidas. Afortunadamente, su gestión en TVE es lamentable y no la ve nadie por más que José Pablo López se haya empeñado, contra el criterio de Elena Sánchez, en llenarla de amarillismo y competir con Tele 5.

López quiere fichar a Broncano y ha tenido que recurrir a Moncloa para frenar la resistencia de Elena Sánchez. El otro día un conocido presentador llegado de Tele 5, Jordi González, especulaba sobre si la desaparición pública de Kate Middleton se debía -dijo literalmente- a que «se estaba poniendo tetas». Tal cual. En la televisión pública de España. Cuando el viernes salió el vídeo de la Princesa de Gales anunciando su cáncer, González pidió «rigor». José Pablo López le ha puesto a Jordi González 1.900 euros por programa. Hace ocho programas al mes. Jordi González cobra más de 15.000 euros al mes por un programa que no ve nadie. Más de 150.000 euros al año por hablar de las «tetas» de Kate Middleton.

Éste es el nivel de la televisión pública de Sánchez, a la italiana, como la quieren Moncloa y su comisario político en Prado del Rey, que es José Pablo López: banalidades, amarillismo y manipulación informativa para atontar al personal.

Para esto fichó José Pablo López como falsa autónoma (igual que la tenía en Telemadrid hasta que llegó la Inspección de Trabajo) a Silvia Intxaurrondo. En TVE a razón de 260.000 euros anuales máximo. Más de medio millón de euros en dos años, como adelantó aquí, en OKDIARIO, Carlos Ribagorda. Intxaurrondo es la bien pagá de TVE para hacer sus interpretaciones particulares del caso Koldo y de lo que es un sumario judicial, dorarle la píldora al presidente cuando va y acosar a la oposición. Para esto fichan ahora también a Pablo Iglesias. Para que nos olvidemos de Begoña Gómez y de fraudillo, su marido.

Pedro Sánchez está apurado. Muy apurado. No sabe cómo va a terminar el caso mascarillas. No sabe qué hay en sus teléfonos robados y quién tiene esa información aparte de Marruecos. No sabe si hay pruebas que lo incriminen a él. No sabe si alguno de los de abajo de esta trama corrupta terminará cantando.

Pedro Sánchez está muy apurado y se va a bunkerizar en La Moncloa todo lo que pueda. Ahora con más razón. En los próximos meses, según avance la investigación de la UCO, veremos cosas increíbles. Y les digo algo. De este personaje puede esperarse cualquier cosa.