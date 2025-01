La TVE sanchista señala en Año Nuevo al juez de Begoña Gómez: «El interrogatorio que sueña Peinado»

TVE ha iniciado 2025 plegándose al argumentario de Moncloa en su ataque a los jueces que investigan al entorno más cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su partido y su Ejecutivo y ha señalado en su especial de Año Nuevo al juez Juan Carlos Peinado que instruye el caso de la imputada Begoña Gómez, esposa del líder socialista.

A través del programa Cachitos, con el que la televisión pública dio la bienvenida a 2025 en La 2, el ente que ahora preside José Pablo López tras el asalto del Gobierno, emitió un rótulo donde podía leerse: «El interrogatorio que el juez Peinado sueña con hacerle a Begoña Gómez», mientras sonaba la canción ¿Y cómo es él?, de José Luis Perales.

Cachitos es un programa musical donde se emiten fragmentos de actuaciones antiguas o recientes y a su vez aparecen unos rótulos que comentan algo jugando con la música. Desde TVE promocionaron así la edición de este año: «Y tras las Campanadas, las tres horas de archivo más animadas e icónicas acompañadas de un sinfín de rótulos para empezar 2025 con humor, ritmo y nostalgia», recogió su página web.

Además de este señalamiento de la cadena pública al titular del Juzgado de Instrucción número de 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, que investiga a la mujer de Pedro Sánchez por cuatro delitos (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo profesional y apropiación indebida), el programa Cachitos Nochevieja -dirigido por Arantxa Soroa- realizó múltiples ataques a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y a su pareja, otra de las obsesiones del Gobierno de Pedro Sánchez.

Tampoco faltó referencia a uno de los mensajes que más gusta a Moncloa para denigrar al líder del Partido Popular y jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. «No es padre de su último hijo por la misma razón que Feijóo no es presidente del Gobierno: porque no quiere», apareció escrito en otro rótulo en pantalla mientras Bertín Osborne interpretaba la canción Caballero de verdad. Sánchez acostumbra a usar esta expresión en el Congreso para atacar a Feijóo cuando el líder del PP le recuerda que él no se vende al separatismo.

Otro rótulo también se mofó de las comisiones parlamentarias de investigación, como la que se sigue en el Senado para arrojar luz sobre el caso Koldo o la que tiene lugar en la Asamblea de Madrid en relación con la actividad que tuvo Begoña Gómez como docente en la Universidad Complutense de Madrid. «No hemos puesto ‘La culpa fue del cha, cha, cha’, porque ya la escucháis en todas las comisiones de investigación», decía ese otro rótulo.

Teresa Ribera

Asimismo, en otra arremetida contra el partido de Feijóo, este Cachitos Nochevieja de TVE se refirió así a la negativa del PP a apoyar a Teresa Ribera como comisaria europea por su nefasta gestión ante la DANA de Valencia, además de su presunta implicación en el caso hidrocarburos, otro de los escándalos que cercan al Gobierno de Sánchez. «Dicen que fue nuestro mayor ridículo en Europa porque aún no había pasado lo del PP vetando a Teresa Ribera», puede leerse en otro rótulo mientras sonaba la canción Baila el chiki chiki, interpretada por Rodolfo Chikilicuatre (David Fernández Ortiz) y que representó a España en el Festival de Eurovisión de 2008.