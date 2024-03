La trama que negoció con Illa regalaba jamones ‘Joselito’ de 600 € a «la gente que nos cuida»

La ya conocida como trama Koldo se ha ramificado y salpica, también, al ex ministro de Sanidad y actual líder del PSC, Salvador Illa. Algunos de los investigados llegaron a concertar una reunión con el entonces titular de la cartera de Sanidad para ofrecerle un contrato de suministro de test PCR en agosto de 2020, tras la que enviaron el mensaje de que «el ministro ha dado el OK». Los investigados que trataban con Illa compraron jamones de jabugo de la marca Joselito para regalar, decían, a «la gente que nos cuida».

Entre los chats interceptados por la Unidad Central Operativa (UCO) a la trama, incorporados al sumario de la causa, aparecen menciones de algunos de los cabecillas hablando sobre regalos para «gente que nos cuida», aunque sin especificar de quiénes se trata.

Es Víctor de Aldama quien, en uno de esos mensajes, les pide a otros de sus socios -tres, en concreto- que le den «450 euros cada uno» cuando «cobren», como aportación a la compra de esos tres jamones Joselito, valorados en 600 euros la unidad.

La trama se jactaba de llevar al día las cuentas con sus colaboradores, a los que pagaba grandes sumas de dinero mensuales mediante ingresos y en metálico. Esos aportes quedaban registrados en las notas de los teléfonos móviles incautados, así como en libretas que fueron intervenidas durante la entrada y registro de sus domicilios.

«Horas contando billetes»

«Llevo contando chelitos (billetes) desde hace horas», decían los investigados del caso Koldo. Los chats y audios intervenidos por la sección de Delincuencia Económica de la Unidad Central Operativa (UCO) muestran cómo la trama presumía y, en ocasiones, se sentía abrumada por la cantidad de dinero en efectivo que tenía a su disposición. «Tengo una barbaridad», decía una de las investigadas. La trama del caso Koldo, que ahora salpica también a comisionistas en la venta de test PCR, movía grandes cantidades de dinero a la República Dominicana para «pagar nóminas a los de España». Las conversaciones se producen los mismos días en que la trama se iba a reunir con el ministro Salvador Illa.

En las nuevas revelaciones aportadas por la UCO a la causa Koldo se muestra cómo un grupo de socios de esta trama, con ayuda de sus conseguidores en el Ministerio de Transportes, maniobraban para conseguir contratos relacionados con test PCR en el verano de 2020. Alguien les había abierto una puerta en el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa, a quien le iban a plantear este contrato. La trama cita un día clave, el 12 de agosto de 2020, como la fecha del encuentro en persona con el ministro, hoy líder del PSC.

Unos días más tarde, el 18 de agosto, en los preparativos para un viaje a Miami en el que los investigados hablaban de que sólo podrían llevar 10.000 dólares cada uno, retoman la conversación:

-Arancha, ¿Qué tal? ¿Has descansado? Cuando puedas dime cuánto dinero tienes. Y cuánto en billetes de 100 dólares. Gracias.

Al poco, la interlocutora responde:

-Pues no muy bien, pero ya regularizaré. Llevo contando chelitos desde hace horas, en cuanto acabe te digo cuánto tengo.

La palabra chelitos se utiliza como sinónimo popular de billetes en República Dominicana, una de las bases de operaciones para los negocios de la trama del caso Koldo. Un rato más tarde envía una fotografía de al menos 5 fajos de billetes de 10, 20 y 100 dólares. Sobre ellos, anotaciones a mano con cuentas que suman más de 47.000 dólares, sin incluir los que no se ven en la imagen. La mujer le responde:

-Tengo esta barbaridad.

«Illa ha dado el OK»

El atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de febrero incluye extractos de las conversaciones que algunos de los principales investigados en la causa de la trama Koldo mantuvieron antes de su detención. En concreto, los análisis del Instituto Armado revelan una conversación de los investigados Javier Serrano y César Moreno, en la que ambos hablan de una reunión. «Un éxito. Eran un gordo y un subnormal gay. Era el jefe de gabinete. Ellos están convencidos. El ministro da el OK seguro. Y lo único que puede frenarlo es que tienen que dar el OK de Sanidad, y eso no depende de ellos», le explicó Serrano. El ministro de Sanidad durante la pandemia era Salvador Illa.

Unos minutos más tarde, ambos retoman la conversación. «Nos acaban de avisar que el ministro ha dado el OK. Estamos in. Pídete dos», celebra Serrano. Diez días después de esa conversación, el 20 de agosto de 2020, Moreno envió a Serrano dos pantallazos de la Wikipedia de Salvador Illa, por entonces ministro de Sanidad.

Tanto Serrano como Moreno volvieron a compartir algunos mensajes en enero de 2022. Moreno, en concreto, envió a Serrano una fotografía en la que se observan dos fajos de billetes en efectivo, uno de ellos en el interior de una bolsa de plástico transparente y otro con gomas.