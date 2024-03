Illa dio el ‘OK’ a contratos de la trama sólo 4 días antes de imponer el cierre de bares por el Covid

La trama Koldo alcanza ya a Salvador Illa, quien fuera ministro de Sanidad durante la pandemia y ahora líder del PSOE en Cataluña. La Guardia Civil recoge en un oficio las conversaciones por mensaje de móvil de varios investigados en el caso; entre ellos, los empresarios César Moreno, Javier Serrano e Ignacio Díaz Tapia, que buscaban hacerse con contratos para la distribución de las pruebas PCR. El 10 de agosto, en una de esas conversaciones, uno de los investigados informa: «Javier le dice que un éxito, que eran un gordo y un subnormal gay, el jefe de gabinete. Que están convencidos y que el ministro dará el OK seguro». Poco después, corroboran en el mismo chat: «Nos acaban de avisar que el ministro ha dado el OK. Estamos in». El ministro en cuestión es Salvador Illa, al frente de la gestión de la pandemia. Pocos días después de las conversaciones recogidas en el caso Koldo, Illa endureció las medidas contra el Covid, imponiendo severas restricciones, como el cierre de discotecas, salas de fiestas y bares de copas.

Apenas cuatro días después de esa conversación, el 14 de agosto, el Ministerio de Sanidad ordenaba medidas más restrictivas ante los «brotes crecientes» del virus. Entre ellas, la prohibición de fumar en espacios públicos si no era posible mantener la «distancia de seguridad» y el cierre de los locales de ocio nocturno, como discotecas, salas de baile y bares de copas. Igualmente, se obligó a los establecimientos hosteleros a garantizar una distancia de 1,5 metros en los servicios de barra y entre mesas, sin admitir grupos de más de 10 personas, y se impuso la una de la madrugada como hora tope de cierre. Todas estas medidas supusieron un tremendo golpe económico para los negocios de hostelería.

También hubo novedades en cuanto a las PCR: se impuso que, en caso de brote epidémico, se realizarían «cribados en poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas».

«Disciplinada»

Es en ese momento, en el que la investigación sitúa los mencionados chats en los que se involucra a Illa. El ministro, precisamente, compareció para anunciar las nuevas medidas, instando a la población a ser «disciplinada» ante el aumento de los casos. Especialmente en el caso de los jóvenes, a quienes recordó que el botellón en la calle estaba prohibido, bajo amenaza de sanciones.

«En esta fase en la que estamos conviviendo con el virus, no podemos no ser disciplinados, no podemos no cumplir con las medidas ignorando que el virus está circulando entre nosotros», advirtió Illa. El ministro destacó entonces la «importancia» de medidas como «no juntarse con más de diez personas». «No se puede tolerar que un comportamiento incívico de un ciudadano ponga en peligro» avanzar en la lucha contra el coronavirus, aseveró.

El 20 de agosto, en otro mensaje, los mencionados empresarios investigados en el caso Koldo enviaban al chat dos pantallazos de la Wikipedia sobre Salvador Illa y un audio reenviado de Víctor de Aldama, considerado el comisionista de la trama y que, según la Fiscalía, se habría beneficiado con 5,5 millones de euros de los contratos con la Administración. «Eh… bueno, también por aquí hay buen feedback. Con la persona que iba hablar, el que ayer… con el que ayer estuvisteis y que luego por la tarde habló el de aquí, han hablado y lo ve bien, así eso era un hándicap y que en principio está salvado…», afirma.

Ese día, uno de los empresarios escribe: «Hoy llamarán. A las 7 habla Illa con el de Canarias. En principio para darle OK», a lo que se añade otro mensaje: «Han aprobado desde Sanidad el proyecto. Acabo de colgar con Víctor. Mañana os cuento. Pero estamos en marcha». «El de Canarias» es Ángel Víctor Torres, presidente autonómico en ese momento y hoy ministro de Sánchez. Ángel Víctor Torres adjudicó también a Soluciones de Gestión varios contratos que están siendo investigados por la Fiscalía Europea.