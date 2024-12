Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial, tacha de «absoluta vileza» las nuevas acusaciones que ha vertido el presunto conseguidor del caso Ábalos, Víctor de Aldama. Sobre todo la del supuesto piso de Madrid que utilizaba para «encuentros de diversa naturaleza». El ministro asegura tener pruebas para desmentirlo. «Está clarísimo que hay una voluntad expresa por el señor de Aldama de atacar con mentiras, falsedades y, como digo, vilezas en lo político y en lo personal a miembros del Gobierno de España y a miembros del PSOE», ha explicado en el Congreso.

Torres se ha defendido públicamente de las acusaciones de Aldama. El comisionista le inculpa de haber solicitado 50.000 euros como comisión vinculada a contratos de mascarillas en la pandemia cuando todavía era presidente de Canarias. La prueba que Aldama ha presentado sobre esto es una conversación de Whatsapp con el ministro de Política Territorial. «Ha dicho que yo pedí una cantidad económica sin mostrar ninguna prueba. En ese sentido, lo que hemos hecho es presentar una acción judicial contra el señor Aldama y yo he sido contundente: en mis 25 años de gestión pública jamás he pedido ni he cobrado un euro de comisión y me ratifico con ello», ha defendido el ministro.

Las acusaciones no acaban aquí. Aldama expuso este miércoles un escrito depositado en el Tribunal Supremo haber facilitado a Torres «inmuebles para encuentros de diversa naturaleza» en los que también participaban otras personas. El ministro niega rotundamente los hechos y asegura que tiene pruebas suficientes para desmentirlos. «Como presidente de Canarias, mi agenda era siempre pública y ahí están mis entradas y salidas de los hoteles pertinentes con lo que yo puedo probar que lo que dice el señor De Aldama es absolutamente falso», defiende Torres.

«Es un intento de perjudicar al PSOE»

El ministro señala estas acusaciones como un intento de perjudicar los procesos congresuales del PSOE, el cónclave federal del pasado fin de semana y a su candidatura para continuar siendo secretario del PSOE en Canarias, ya que Aldama también ha acusado a otros altos cargos como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el ex ministro de transportes, José Luis Ábalos y Teresa Ribera, ex vicepresidenta primera del Gobierno.

Torres ha aprovechado para advertir de que esto no le puede salir gratis a Aldama y ha lamentado que «haya quien avive a quien puede mentir en sede judicial, a quien no muestra ninguna prueba y le da credibilidad».