Torrent, presidente del Parlament con Torra, disputará a Junqueras el liderazgo de ERC

El que fuera presidente del Parlament durante el mandato de Quim Torra, Roger Torrent, disputará el liderazgo de ERC al dimitido Oriol Junqueras que se retira de la primera línea política para buscar los avales de la militancia para perpetuarse en el poder cuatro años más-. Torrent, actual conseller de Empresa y Ocupación del Govern, antes de presidir el Parlament fue alcalde de Sarriá de Ter (Gerona), por lo que tiene un gran conocimiento del mundo municipal y del funcionamiento orgánico de ERC, dos elementos imprescindibles para ejercer el liderazgo.

El hombre que plantea plantar cara a Junqueras, que preside ERC desde hace más de una década, destacó durante su presidencia del Parlament por negarse a facilitar una investidura de Carles Puigdemont de forma telemática. El prófugo quería ser investido a distancia en 2018. Además, durante su mandato, Roger Torrent también fue procesado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por desobediencia por haber permitido el debate de una resolución sobre la autodeterminación que había sido prohibida por el Tribunal Constitucional.

Los tribunales, tras un juicio en el que declaró prácticamente toda la Mesa del Parlament que dirigía el propio Torrent, le absolvió de los delitos que se le imputaban. Por lo que no fue condenado y ha podido ejercer el cargo de conseller -aunque en un discreto segundo plano-.

Torrent no fue en las listas de ERC

Roger Torrent no ocupará escaño en el Parlament de Cataluña la próxima legislatura por expreso deseo de Oriol Junqueras. El líder del partido impidió que perfiles como el suyo, miembros del Govern y con una amplia militancia política, figurasen para dejar paso a compromisos y perfiles nuevos ante las malas expectativas electorales que se acabaron cumpliendo.

De esta forma, en caso de lograr el aval de la militancia para dirigir Esquerra Republicana los próximos cuatro años, Torrent no gozará del altavoz que supone el Parlament para hacer oposición al partido que gobierne. A menos que haya una repetición electoral y se coloque en las listas. Otra opción es irse al senado por designación parlamentaria.

Teresa Jordà y los alcaldes

Además de Roger Torrent, hay otros perfiles que también podrían dar el paso de plantar cara al líder de ERC, Oriol Junqueras. Es el caso de la actual portavoz adjunta en el Congreso, Teresa Jordà, con más foco mediático que el denostado Gabriel Rufián.

Ex consejera de Agricultura de la Generalitat, ex alcaldesa de Ripoll y ex diputada en el Congreso en una etapa anterior, en la que coincidió con Joan Tardà y Alfred Bosch, Jordà también es una gran conocedora del mundo municipal y de la estructura orgánica de la formación.

Alcaldes como Adam Tomàs de la localidad tarraconense de Amposta; Marc Aloy, de Manresa; Jordi Fàbrega o Alba Pijoan, de Tàrrega, también se están movilizando junto a otros dirigentes a nivel local para pasar página a Junqueras y hacerse con el liderazgo de la organización.

Tanto Tomàs, como Aloy, como Fàbrega o Pijoan, verían con buenos ojos los nombres de Torrent y Jordà para ponerse al frente de ERC los próximos años. No se descarta que alguno de estos alcaldes, además, dé un páso más adelante para ocupar cuotas de «mucha responsabilidad».

Vilalta, Vilagrà y Sans

Con la dimisión de Marta Rovira, la actual secretaria general fugada en Suiza desde hace más de seis años, que se hará efectiva tras el próximo congreso extraordinario del 30 de noviembre, tres nombres de mujer emergen en ERC. Son Marta Vilalta, su adjunta; Laura Vilagrà, vicepresidenta en funciones del Govern y Raquel Sans, la portavoz del partido. Si bien en el caso de Vilalta se le ven más opciones de cara al futuro, a Vilagrà y Sans todas las quinielas las sitúan al frente de ERC en estos meses de traspaso.

Otro nombre a tener muy en cuenta va a ser el de Josep Maria Jové, presidente del Consejo Nacional de ERC, hombre de la máxima confianza de Junqueras, y al que el todavía presidente del partido pretende proponer como president del Parlament en el caso de que los republicanos puedan hacerse con la presidencia de la Cámara catalana.