El actor Pepón Nieto ha pedido disculpas este martes por decir que Ayuso «está mal medicada» e insinuar que la presidenta madrileña tiene problemas mentales. «No era mi intención insultar a Ayuso ni a ninguna mujer», ha señalado Nieto.

Este martes Pepón Nieto ha pedido disculpas a través de un vídeo que ha compartido en sus redes sociales: «Creo que a muchos de vosotros os han ofendido mis palabras en el programa de Nuria Roca en La Sexta, quiero pedir disculpas a todo el que se haya podido sentir ofendido por una forma de hablar», ha asegurado en Twitter el actor.

En su vídeo, recalca que o tenía intención de «insultar a la presidenta de la Comunidad de Madrid» y lo justifica diciendo que «estaba incluso hablando de que era un fenómeno y que era innegable el éxito que tiene y cómo ha arrasado en Madrid, era una forma de hablar, quizás estaba muy relajado en la charla con Nuria Roca y mis palabras fueron desafortunadas, probablemente, muy desafortunadas».

Concluye asegurando que: «No era mi intención insultar a Ayuso ni a ninguna mujer y mucho menos ofender a cualquier persona que esté pasando por un tratamiento de salud mental. Utilicé mal la palabra mal medicada y pido disculpas a todo el que se haya sentido ofendido».

Insultos a Ayuso

El actor fue entrevistado en La Sexta por Nuria Roca y al ser preguntado por la presidenta de la Comunidad de Madrid y su gestión de la pandemia del coronavirus respondió mofándose de su estado mental: «Era una persona que me daba al sensación de que estaba mal medicada». Unas afirmaciones que despertaron toda una lluvia de críticas en las redes sociales pero ninguna de esa izquierda que dice querer proteger nuestra salud mental.

En concreto, la periodista le preguntó al intérprete de series como Los hombres de Paco que qué le parecía la firme defensa que Ayuso ha hecho del sector hostelero durante la pandemia del Covid ya que él «viene de una familia de hosteleros». Su respuesta no ha dejado indiferente a nadie: «Al principio decía barbaridades, como lo de los atascos o la pizza para los niños. Era una persona que me daba al sensación de que estaba mal medicada y no pasa nada, que yo también he estado mal medicado, lo que pasa es que no he presidido la Comunidad de Madrid».

Lejos de salir en defensa de la presidenta ante la gravedad de las palabras de Pepón, ningún político de la izquierda que dice querer cuidar nuestra salud mental ha salido a comentarlo. Uno de lo más combativos en este tema ha sido Íñigo Errejón. El líder de Más País ha preguntado varias veces en el Congreso por las medidas de protección de la salud mental pero ahora calla ante este ataque directo a Ayuso.