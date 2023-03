«Estaba pensando en que si llevara cafinitrina, se la habría ofrecido para evitar un infarto porque estaba camino del infarto. Me parece que por razones de sanidad, señora presidenta, usted debería advertir a algún diputado de que debe de hablar de otra manera». Ésta ha sido la respuesta de Ramón Tamames, candidato de Vox en la moción de censura contra Pedro Sánchez, tras la intervención a gritos de Patxi López. De esta forma, Tamames se ha mofado del tono que el portavoz del Grupo Socialista ha usado durante su intervención.

«Respecto a la intervención de Patxi López, pues saludarle, hace tiempo que vivimos en el mismo planeta, en el mismo país y tenemos concomitancias parlamentarias», ha subrayado Tamames sobre el vasco, cuya intervención se ha asemejado más a las propias de mítines políticos que a las de una moción de censura.

«Pero, verdaderamente, don Patxi, yo le veo que se excita usted demasiado, desde mis años, bastante mayores que usted, le recomiendo mayor tranquilidad», ha llamado la atención el ex diputado comunista de 89 años, desatando las risas de los políticos que se encontraban en el hemiciclo tras su reprimenda a López.

«Está usted hablando con su amigo o socio o camarada o adversario Ramón Tamames. Pero no me ponga usted en un brete de tener que acompañarle con una cápsula de cafinitrina para evitar como dije antes el infarto. En definitiva, señora presidenta, he dado un repaso a todos los intervinientes ayer y hoy», ha repetido Tamames después de la alocución vulgar exaltada a gritos de Patxi López, en la que el político vasco ha indicado: «La historia de su aventura y de su atrevimiento terminó ayer por la mañana, cuando la realidad y cuando el Gobierno, con la intervención de su presidente y de su vicepresidenta segunda, le pasaron por encima como una apisonadora».

«No se pongan nerviosos», ha rematado López con anterioridad. A gritos, exaltado, ha vociferado: «¡Simplemente, decirles que frente a ustedes, aquí está la izquierda orgullosa! ¡Orgullosa de serlo! ¡Orgullosa del Gobierno de la gente! ¡Del Gobierno que ayuda a los ciudadanos y ciudadanas! ¡Del Gobierno que no abandona a nadie!», ha gritado con más fuerza hasta empezar a carraspear al quedarse sin voz debido a sus alaridos.

Un lance que ha proseguido con la réplica de López, el cual se ha mostrado ofendido ante la reprimenda del candidato de Vox, pero que ha parecido hacer mella en el vasco, debido a que ha moderado su actitud ante el hemiciclo tras sus bramidos en el Congreso.