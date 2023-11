Sandra Mercado Rodríguez, un trans arrepentido, no ha podido dar la charla que estaba prevista en Vic (Cataluña) este viernes 17 de noviembre debido a la presión de colectivos supuestamente defensores de las personas trans. «El acoso y la presión está siendo insoportable», ha denunciado este hombre que transicionó a mujer, pero que ahora se arrepiente porque, esgrime, «no se puede cambiar de sexo» y «ser mujer no es un sentimiento».

Mercado, que llegó a someterse a una vaginoplastia, recoge sus experiencias en el libro La estafa del transgenerismo: Memorias de una destransición, cuya sinopsis reza: «A veces me pregunto cómo no he podido darme cuenta antes de que en mi cuerpo no hay ningún problema, no hay nada de malo en mí, como me hicieron creer los médicos; psicólogos, psiquiatras, endocrinos y cirujanos. ¿Por qué ninguno me ayudó a indagar en la raíz de mis problemas, de mis traumas por haber sufrido discriminación y maltrato por mi orientación sexual? Me encontraba en una encrucijada y me ofrecieron el camino más perjudicial para mi salud física sin que la mental mejorara, el camino más rentable para todos ellos, sin tener en cuenta que experimentaban con un ser humano».

Este trans arrepentido iba a dar una charla en Cataluña para presentar su libro y contar su testimonio, organizada por Fòrum de Debats. Pero, según ellos mismos anunciaron, el Ayuntamiento de Vic, gobernado por Junts, debido a «las presiones» y siguiendo «orientaciones» de algunos departamentos de la Generalitat, no les permitió finalmente utilizar el local habitual, motivo por el que se vieron obligados a suspender el acto.

L’Ajuntament de Vic, a causa de les pressions de col•lectius suposadament defensors de les persones trans i seguint “orientacions” d’alguns departaments de la Generalitat, no ens permet utilitzar el local habitual. Per aquest motiu ens veiem obligats a suspendre aquest acte 👇 pic.twitter.com/1BPVomEOdT — Fòrum de Debats (@ForumDebatsVic) November 16, 2023

«Gracias por la valentía de los organizadores de la charla. Ellos también siguen estando con muchas presiones por parte de las entidades trans. Quiero recalcar el cariño y apoyo hacia mí, durante todos estos días tan duros. Un abrazo enorme», escribió Sandra en sus redes sociales, donde dejó constancia de ese acoso y de las razones por las que, a su juicio, se estaba llevando a cabo.

«Ya estáis viendo por redes todo el acoso que estoy viviendo por dar una charla y presentar mi libro en Vic, como tantas charlas que he hecho y he estado en la radio, en prensa, nada nuevo… está habiendo una presión y un acoso que está siendo insoportable», arranca este trans arrepentido, que recalca que se está sintiendo especialmente atacado por Tina Recio y que va a avisar a sus abogados de lo ocurrido.

Mercado cree que el odio de los transactivistas a su persona nace porque desmonta su ideología «en un momento». «Os molesta mi imagen superfemenina, porque a vosotros se os nota que sois hombres. Ser mujer no es un sentimiento, ser mujer no es esto -mientras se señala- porque esto es un estereotipo y yo no soy una mujer, soy un hombre, y cuento las barbaridades que se hacen en los hospitales y lo mal que hemos quedado de salud por este gran negocio de hormonas y cirugías, os molesta», esgrime.

«Las entidades trans, con todos sus creyentes radicales, me amenazan, me lanzan todo tipo de insultos y amenazas homófobas para no dejar que yo dé una charla en base a mi experiencia como hombre homosexual en la transexualidad. Me amenazan, me insultan, consiguen con todo el poder que tienen estas entidades cancelar mi charla y si yo digo hombre con peluca eso es un delito de odio. Utilizar la palabra peluca se ha convertido en un insulto y decir hombre también es un insulto, cuando somos hombres porque la biología no se puede cambiar. ¿Pero luego, si Tina Recio dice que yo pongo el objetivo a los sicarios que luego les asesinan no es un delito de odio?», reflexiona en otro video este trans arrepentido que no ha podido dar su charla en Cataluña.