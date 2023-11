Madres de niños trans aplauden la reforma de Ayuso: «Usa criterios científicos y protege a los menores»

El Grupo Parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid, liderado por la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, ha presentado una reforma de ley trans autonómica que han aplaudido madres de niños trans porque se basa en la «evidencia científica» y «protege a los menores».

La asociación Amanda, una agrupación de madres de niños con Disforia de Género de Inicio Rápido (DGIR), ha afirmado a OKDIARIO que considera una «buena noticia» que la Comunidad de Madrid haya dado el paso de «revisar la norma con criterios científicos y de apostar por los derechos de la salud y la educación de los menores».

Estas madres, cuyos hijos se han autodenominado trans de forma repentina, recuerdan que llevaban más de dos años pidiendo que se revisara, tanto la norma como los protocolos, algo que, subrayan, también han venido pidiendo las más importantes sociedades médicas de España.

«Nos alegra que la Comunidad de Madrid se convierta en pionera en alinearse con los países de nuestro entorno en la protección de las y los menores», concluyen, después de que el PP presentara el pasado viernes tanto la reforma de la ley trans como la de la ley LGTBI, tal y como había prometido Ayuso en campaña.

Aunque la izquierda se ha lanzado a criticar estas reformas, en las que se elimina la inversión de la carga de la prueba, así como los preceptos que tienen que ver con la «autodeterminación de género» -que ya están recogidos en la ley trans de Irene Montero aprobada el pasado mes de febrero-, la presidenta madrileña ha retado a los dirigentes políticos que han arremetido contra su propuesta legislativa a que enumeren «un sólo derecho» que se haya quitado con la reforma de las leyes.

«El problema es que no se han leído la ley simplemente… Yo le reto a que me digan un solo derecho que se le haya quitado absolutamente a nadie; primero porque todos los derechos están en la propia Constitución y ellos, de manera paralela, han redactado artículos y leyes que no están protegiendo absolutamente a nadie», ha señalado este lunes.

«Con estas reformas lo que queremos es que los profesionales médicos, psicólogos, los docentes, los jueces, las personas especializadas, con rigor jurídico y científico, que estaban apartadas, tengan también el poder decidir en ello. Habían creado un mundo paralelo para lobbies, pero habían apartado a todas las personas que tienen mucho que decir al respecto», ha explicado.

Díaz Ayuso ha subrayado que el nuevo articulado trata de dotar de «mayor seguridad jurídica» y ha asegurado que, contrariamente a lo que algunos han apuntado, no se van a dejar de sancionar las terapias de conversión. «Es totalmente mentira», ha lanzado.

«Nos acogemos a la propia ley estatal. La ministra Irene Montero que se lea la ley nuestra antes de hablar porque nos remitimos a su propia ley. Fíjense si habrán trabajado poco y si vivirán tanto de la pancarta y, sobre todo, de colectivizar a los homosexuales que se defienden solos perfectamente, no necesitan que venga ella con sus leyes ideológicas a soltar agresores sexuales, a soltar violadores y a legislar de espaldas a las profesiones que sí tienen que opinar al respecto», ha agregado.