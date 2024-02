La sumisión de Sánchez a Puigdemont por la amnistía protagonista en un ninot de la Fallas

Un ninot protagonizado por Pedro Sánchez y Puigdemont destacará entre las Fallas de Valencia el próximo mes de marzo. Se trata de la figura creada por Toni Fornes, donde se representa a Puigdemont sometiendo sexualmente a Pedro Sánchez. Una obra que, como ha explicado el autor, expone «el tema de la polémica Ley de Amnistía».

La revelación de esta peculiar escena ha generado múltiples comentarios en las redes sociales por parte de los internautas, quienes no han dudado en mofarse de la situación. «Observo una condena de entre 5 y 15 años para sus autores. ¿Cómo osan insultar al líder supremo?» o «El teléfono de la fiscalía debe de estar en llamas tras la publicación de estas imágenes».

El ninot simboliza la situación política

Toni ha querido destacar lo que significa su creación en el programa En Boca de Todos, donde Fornes ha declarado que en su ninot sobre Puigdemont y Sánchez ha colocado la bandera de Cataluña de forma que no se ve lo que ocurre bajo ésta y, por tanto, ha querido mostrar lo que habría detrás de la citada Ley de Amnistía. Asimismo, ha apuntado que bajo la bandera «también se podrían situar Feijóo y Abascal».

Por otro lado, respecto a los preservativos que aparecen por el suelo, Fornes ha explicado que «son los partidos políticos que han pactado con el Gobierno y que ya se han utilizado». La Exposición del Ninot se inaugurará este viernes 2 de febrero el público podrá visitarla desde el día 3, y permanecerá abierta hasta mediados de marzo. El 14 de marzo las comisiones falleras recogerán los ninots infantiles para la plantà y el 15 de marzo será la jornada en la que recogerán los grandes, para que ocupen su lugar en sus respectivas demarcaciones.

La Junta Central Fallera de l’Ajuntament de València ens permet a tots votar per aquesta composició com ninot indultat 2024. No seria meravellós que guanyara? Està molt ben fet, té molta sàtira intel·ligent, representa molt bé les Falles… i a més no són xiquetes amb iaios!

😍 pic.twitter.com/fK39HdT5z4 — La Paella Rusa (@lapaellarusa) January 31, 2024

La carroza de ‘Pedrocho’ en las Fallas

Pedro Sánchez también fue muy mencionado en la pasada edición de las Fallas, habiendo una carroza en su honor llamada ‘Pedrocho’. A ambos lados de la carroza colgaban una serie de carteles que repetían frases que en su día dijo Pedro Sánchez, pero que terminaron por quedar en puro humo. Tales como «No pactaremos con Bildu», una frase que el actual presidente del Gobierno dijo en 2015, «No acercaremos a los presos de ETA» o «España no se merece a Iglesias como vicepresidente».

Además de los carteles, la carroza ilustraba una peculiar escena, al fondo de la carroza aparecía un arco de entrada sobre el que colgaba un cartel con la palabra Moncloa en él. Un poco más adelante, sobre una cómoda silla, tapizada y con dos elegantes brazos, aparecía un hombre vestido como Pinocho pero en este caso era ‘Pedrocho’.

Junts ha tumbado la Ley de Amnistía

En cuanto a la situación política actual, Junts ha cumplido su órdago y ha dejado caer la Ley de Amnistía y ha desafiado a Sánchez, rehén de sus socios, con una negociación contrarreloj hasta minutos antes de la votación en el Congreso. La ley regresará ahora a la Comisión de Justicia, donde tendrá que negociarse de nuevo.

La formación de Puigdemont, cuyo voto era indispensable, ha mantenido la presión hasta el último minuto. Su prioridad, como siempre han pretendido, era que la ley incluyese el borrado total de los delitos de terrorismo y traición, las dos cuestiones que están sobre la mesa en los procesos judiciales sobre el independentismo catalán. Por su parte, Junts ya había avanzado que no apoyarían el texto si los socialistas no atendían a sus exigencias para blindar la ley ante el «boicot» por parte de los «estamentos judiciales».

Por otro lado, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al PSOE de «mimetizarse con el independentismo» y les ha advertido que caminan hacia el «abismo» con la Ley de Amnistía. El PP recurrirá la norma ante los tribunales «por todas las vías» y pedirá la protección de la Unión Europea.