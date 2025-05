Los socios se manifiestan contra el rearme de Sánchez: piden convertir Rota y Morón en «bases humanitarias»

Este sábado en Sevilla algunos de los socios de investidura de Pedro Sánchez han protagonizado la primera manifestación contra la política de aumento del gasto militar que está llevando a cabo el Ejecutivo de coalición. Desde Izquierda Unida -integrado dentro de la coalición Sumar- han criticado que si Estados Unidos «ya no es un socio fiable» no se cuestione «la permanencia de las bases norteamericanas en territorio andaluz, la de Rota y de Morón». Por su parte, Podemos ha exigido a Sánchez que no haga «ningún compromiso más» de aumento del gasto militar en la próxima cumbre de la OTAN, que se celebrará el 21 de junio.

El líder de IU ha hecho bandera de la postura pacifista tradicional de su formación -nacida al calor de las movilizaciones contra la OTAN de cara al referéndum de 1986- y ha asegurado así que su rechazo al rearme no se trata «de un postureo de última hora, ni una propuesta tacticista». Además, ha hecho hincapié en que «si hay concentración de recursos para gastos militar, va a haber recortes sociales para gastos sanitarios, en educación o en vivienda, donde Izquierda Unida va a poner la principal prioridad en su política en 2025».

Según Maíllo, el rearme bélico «no es un rearme aislado, tiene mucho que ver con las políticas expansionistas de Trump, con las políticas de aranceles que agreden al campo en Andalucía y en otros territorios del Estado, y con los nuevos aranceles en estilo matonismo que tienen consecuencias económicas y sociales». El dirigente ha sostenido que el incremento militar del 5% propuesto por la OTAN «es inviable y supondría la ruina» para España, y ha remarcado que «todavía no hemos conseguido en la democracia española que la reivindicada aspiración al 5% del PIB en Educación se haya conseguido».

«Las dimensiones son de tal calibre que impedirían ni siquiera poder elaborar unos presupuestos. Sería absolutamente la ruina para las políticas públicas de nuestro país», ha asegurado. Preguntado por si la asistencia de Podemos puede verse reflejado en una candidatura conjunta, Maíllo ha apuntado que su organización «está en la preocupación por las políticas de vivienda» y en la apuesta por la paz «como modelo de sociedad y de seguridad y defensa».

«Nosotros hablamos por nosotros, planteamos espacios unitarios y necesarios para hacer de este país un mejor país, de mayor justicia social. Quien quiera construir esa política unitaria será bienvenido y quien quiera romperla tendrá que responder a su razón», ha planteado.

Podemos

Otro de los partidos que se han manifestado contra el Gobierno ha sido Podemos. La secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha instado al Gobierno a que «retire ese plan de rearme» y ha asegurado que cada euro que va destinado a gasto militar «no va destinado a reducir las listas de espera de la sanidad, a climatizar las aulas en la educación pública o a mejorar la atención de la dependencia de las personas mayores».

«Pedro Sánchez se dispone a comprometer a nuestro país para la próxima década en un aumento del gasto militar sin precedentes por orden del fascista de Donald Trump», ha manifestado la líder de Podemos, quien ha considerado «fundamental que la gente se organice» y se movilice el próximo 7 de junio en Madrid contra la militarización.

Además, Belarra ha acusado a Sánchez de convertirse en el presidente «más belicista de la historia» de España «comprometiendo el mayor aumento del gasto militar de la historia», algo que su formación no va a aceptar y se opondrá «a cualquier Gobierno de la guerra, sea del PP o sea del PSOE, como en este caso».

Por su lado, la coordinadora andaluza de Podemos, Raquel Martínez, ha lamentado que Andalucía, «sin quererlo», se haya convertido en un «puerto que presta servicio a un genocidio», ya que bases como las de Morón o Rota, ha dicho, «se están usando para que buques lleven armamento y lleven gasolina a Gaza».