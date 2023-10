La socialista Armengol ya tiene el récord en retrasar una investidura por plegarse a Sánchez

La actual presidenta del Congreso de los Diputados, la socialista Francina Armengol, ya puede presumir desde este domingo en haber logrado el récord en retrasar la convocatoria de una sesión de investidura. La tercera autoridad del Estado se ha plegado como nadie a los intereses partidistas del jefe del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez. Fiel a su líder de partido, ya suma 26 días sin convocar el Pleno de investidura. Y los que quedan todavía.

De esta forma, Armengol superará este domingo 29 de octubre los 26 días que tardó su predecesora en el cargo, la también socialista Meritxell Batet, en fijar la sesión de investidura de Pedro Sánchez en 2016. Tras no recibir Alberto Núñez Feijóo, ganador de las elecciones el 23J, la confianza de la Cámara el pasado 29 de septiembre, el Rey efectuó la segunda ronda de consultas y propuso a Sánchez como candidato el 3 de octubre. Desde entonces han transcurrido 26 días sin que haya fecha para que acuda a la Cámara.

En el caso de Meritxell Batet, tras las elecciones generales del 28 de abril de 2019 Felipe VI designó a Sánchez el 6 de junio y después de la primera ronda de consultas, como candidato a la investidura. Y la entonces presidenta del Congreso no fijó la fecha de la sesión (sería los días 24 y 25 de julio) hasta el 2 de julio, cuando salió ante los medios para dar tales fechas. Es decir, marcó el calendario 26 días después de la propuesta del Rey, tiempo que este domingo rebasará Armengol.

En cambio, a la hora de fijar la investidura de Feijóo, Armengol, que tiene la última palabra, lo hizo al día siguiente de que el líder del PP fuera designado por el Rey y después de tener conocimiento de cuáles eran sus preferencias. Feijóo fue propuesto por Felipe VI el 22 de agosto y se sometió al debate parlamentario los días 26, 27 y 29 de septiembre. Es decir, 35 días después.

Feijóo: «Sánchez controla el Congreso»

El pasado viernes, en declaraciones a Canal Sur Radio, Alberto Núñez Feijóo criticó que la investidura de Pedro Sánchez «todavía no tenga fecha». «A mí me pone la fecha (Armengol) a las 24 horas de haberme propuesto para la investidura el jefe del Estado, y (…) el señor Sánchez no tiene fecha, puede hacer lo que le dé la gana», denunció el líder del PP.

«Al final se acredita que el Gobierno también controla el Congreso, el Poder Legislativo, y lo utiliza como le interesa. Esto es un hecho que lamentablemente tampoco tiene precedentes. Al que gana las elecciones, la presidenta del Congreso le pone una fecha y yo no la discuto porque es su competencia, y el que las pierde es el que pone la fecha y se la impone a la presidenta del Congreso», señaló Feijóo.

«Es una vara de medir, una vez más, distinta entre el Partido Socialista y el resto de partidos que conformamos el Congreso de los Diputados», agregó el presidente del PP.

Los populares subrayan que si Feijóo dispuso de 35 días para recabar el apoyo de otras fuerzas a su investidura, Sánchez no debería superar ese tiempo, por lo que critican que en los planes de Moncloa, con la complicidad de Armengol, esté la posibilidad de ir a la investidura en los días previos a la fecha límite que marca el Constitución para disolver las Cortes y convocar elecciones si nadie recibe la confianza de la Cámara. La fecha tope es el 27 de noviembre (dos meses después de la primera votación fallida de Feijóo). De esta manera, Sánchez no dejaría ningún margen al líder del PP para realizar un segundo intento en caso de que el socialista no saliera investido.