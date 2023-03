Los separatistas cortan la Gran Vía de Barcelona en apoyo a la detenida Ponsatí

Centenares de separatistas han cortado el tráfico este martes por la noche en la Gran Vía de Barcelona. Lo hacen, convocados por la Assemblea Nacional Catalana, el Consell per la República y la Intersindical, en apoyo a la ex consejera de Educación durante el 1 de octubre Clara Ponsatí. La eurodiputada de Junts per Catalunya ha sido detenida esta tarde, cuando se dirigía a su domicilio, tras regresar a España tras su fuga de cinco años. El ex presidente Carles Puigdemont, que ha respaldado la decisión de Ponsatí de no entregarse, ha hecho un llamamiento a los independentistas a salir a las calles desde la sede del Parlamento Europeo en Bruselas.

Ponsatí tiene previsto viajar mañana hasta la sede de la soberanía comunitaria, para acudir al pleno de la Eurocámara. La previsión, según fuentes jurídicas, es que esta misma noche quede en libertad tras prestar declaración ante el juez de guardia de Barcelona. Los independentistas que se han concentrado, y que provocan cortes a la circulación, pretenden permanecer en los exteriores de la Ciudad de la Justicia hasta que la ex consejera abandone las instalaciones. Los Mossos han montado un gran dispositivo para controlar que no haya incidentes, incluyendo un helicóptero que controla a los manifestantes desde el aire.

A diferencia del resto de golpistas que han retornado del exterior, Clara Ponsatí ha decidido no entregarse a las autoridades judiciales como sí hicieron Anna Gabriel o Meritxell Serret -ambas investigadas por el mismo delito-. La política de Junts per Catalunya ha asegurado: «No reconozco la autoridad» del juez Pablo Llarena. Por ese motivo, no se personará ante el Tribunal Supremo, una vez el juez de guardia barcelonés le comunique hoy que debe hacerlo. Eso podría provocar una nueva detención para, esta vez sí, ser trasladada hasta el alto tribunal.

La ex consejera de Educación, en una declaración ante la prensa antes de ser detenida, también ha dejado claro que ella volvía a España «a plantar cara». Y que en su retorno no había ninguna voluntad «de venir a pactar nada con el Estado». Un mensaje claramente dirigido a sus socios de ERC, que ostentan a día de hoy el mando de los Mossos -el cuerpo policial que ha procedido a su detención-. Aunque inicialmente ha opuesto una ligera resistencia, preguntándole al agente si «de verdad quieres detener a una eurodiputada», finalmente y acompañada por su abogado, Gonzalo Boye, Ponsatí ha accedido a acompañar a los agentes entre los insultos hacía los funcionarios de varios independentistas que han rodeado el coche policial.

El líder del Partido Popular en Cataluña, Alejandro Fernández, ha asegurado a través de un tuit que «estoy convencido de que Clara Ponsatí (sí, la misma que llama a los jóvenes catalanes al martirio por la patria) ha pactado con Sánchez su retorno en cómodos plazos». Ella, sin embargo, ha asegurado que no tenía intención de pactar nada.