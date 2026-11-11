Sentencia del Tribunal de la Plaza Nº2 del Tribunal de Instancia de Barakaldo

En relación a la información “La policía busca a un magrebí en un Peugeot 308 sospechoso de llevar un artefacto explosivo a Madrid” publicada por este diario el 17 de noviembre de 2023, se ha dictado sentencia por la Plaza Nº2 del Tribunal de Barakaldo de 10 de diciembre de 2025, conforme la cual se estima parcialmente la demanda interpuesta por don Youssef Abetti declarando la intromisión en su derecho al honor y condenando a la parte demandada Dos Mil Palabras SL a estar y pasar por dicha declaración, a abonar la cantidad de 15.000 euros, a la retirada de la información de sus páginas web, dominios y redes sociales y a publicar el fallo de la sentencia con idéntica visibilidad a la de la noticia publicada durante el plazo de 7 días.