El Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos admite que no cuenta con información alguna de inteligencia que apunte a que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, esté dispuesto a usar armas nucleares en Ucrania. Un desmentido después de que el presidente norteamericano, Joe Biden, diera la voz de alarma sobre un posible «armagedón».

Ha sido el portavoz del CSN, John Kirby, quien ha puesto rostro a este desmentido presidencial, mientras ha garantizado a la cadena estadounidense ABC que «no hay indicios» de una escalada nuclear en la guerra de Ucrania.

«Los comentarios (de Biden) no estaban basados en nuevos datos de inteligencia», ha explicado Kirby. «No hay nuevos indicios de que el señor Putin haya decidido emplear armas nucleares ni, francamente, que esté contemplando esa decisión», ha añadido.

Por otro lado, Kirby ha asegurado que EEUU tampoco ha percibido en el lado ruso nada que «invite a reconsiderar la actual política nuclear estratégica» de Washington, como tampoco los «esfuerzos para defender sus intereses de seguridad nacional o los de los aliados».

«Ni Estados Unidos ni sus aliados se van a ver intimidados por esta situación», ha añadido. Por lo demás, Kirby ha lamentado la situación actual y abogado por una solución negociada.

Guerra

«Todos queremos que termine esta guerra. Está durando demasiado tiempo y es necesario que ambas partes puedan sentarse y ponerse de acuerdo, encontrar una salida a esto de manera pacífica y diplomática», ha declarado antes de acusar a Rusia de falta de voluntad a la hora de iniciar conversaciones.

«Moscú no está demostrando ninguna disposición para negociar. De hecho, ahora mismo parece todo lo contrario», ha declarado.

Robles

En España, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha avisado de la «amenaza real» de un ataque nuclear por parte de Rusia y ha recordado que el presidente del país, Vladimir Putin, «es capaz de cualquier atrocidad».

«A fecha de hoy no podemos decir que, desde el punto de vista de inteligencia, haya señales de que esa agresión nuclear pueda producirse. Pero es algo que está sobre la mesa» y «no se puede descartar en ningún momento», ha puntualizado la titular de Defensa al respecto.

Asimismo, ha añadido que es mejor no plantearse una respuesta de la OTAN ante un ataque de este tipo porque en esa situación «nadie puede ganar». «Sería terrible para la humanidad y, por tanto, hay que confiar en que ese escenario no se produzca. Putin debe entender que las agresiones y las vulneraciones de los derechos no salen gratis», ha subrayado.