Pablo Casado ha pedido este miércoles a Vox que no se presente en provincias pequeñas para evitar la fragmentación del voto. La petición del líder del PP ha tenido rápida contestación del propio Santiago Abascal: “VOX dice lo mismo en toda España, en provincias grandes y en provincias pequeñas. Vamos a dar la oportunidad para que la España Viva vote sin miedo y contra el miedo”.

El presidente del PP se ha pronunciado durante un acto en Zaragoza sobre la posibilidad de que el voto de la derecha se fragemente, especialmente en circunscripciones pequeñas, lo que puede hacer que caigan más escaños del lado del PSOE.

“Lo que tengo que decir es que ojalá otros partidos también hicieran este análisis de responsabilidad y es pensar que en aquellas convocatorias electorales en las que no van a tener representación en algunas circunscripciones, si merece la pena dividir el voto para que algunos escaños pasen al PSOE y a Podemos”, ha manifestado Casado sin citar expresamente a VOX.

En este punto, ha explicado que hay provincias “de menos de seis escaños”, que suponen “casi la tercera parte del Congreso”, en las que los últimos escaños de esas circunscripciones (“unos 20”) “basculan entre el PP, el PSOE o Podemos”.

Por eso, ha insistido en que “la reflexión que hay que hacer es si merece la pena” que “partidos nuevos”, en alusión a VOX, vayan a permitir una fragmentación del voto constitucionalista en esas provincias, de forma que esos escaños vayan a “engrosar las filas de la izquierda radical, en manos de Torra, los independentistas y los batasunos”.

Pero Abascal no dará su brazo a torcer. En esto momentos, todas las encuestas dan un crecimiento impresionante a Vox, la gran sorpresa en las elecciones andaluzas, por lo que el partido de Santiago Abascal no renuncia a nada. “Vox dice lo mismo en toda España, en provincias grandes y en provincias pequeñas”, asegura el presidente de la formación verde. Abascal no piensa renunciar a un solo voto para su formación porque “vamos a dar la oportunidad para que la España viva vote sin miedo y contra el miedo”.