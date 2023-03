Sánchez usa la moción de Abascal para soltar un mitin sobre «las políticas progresistas» del Gobierno

Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención en la moción de censura de Vox para centrar sus ataques en el principal partido de la oposición, el PP, además de hacer un largo repaso a los supuestos avances a través de «las políticas progresistas» gracias a su gestión y a todas las medidas y leyes que ha aprobado a lo largo de estos años. Pese a que su partido está envuelto en una trama corrupta en la que no falta de nada, liderada por un ex diputado del PSOE canario, el jefe del Ejecutivo se ha dirigido a la bancada popular afirmando que «es grotesco que hablen de un garbanzo negro cuando ustedes chapotearon durante años en la olla de la corrupción». Cabe recordar que son varios los parlamentarios socialistas que reconocen haber participado en las comidas organizadas por su ex compañero Juan Bernardo Fuentes Curbelo y pagadas por empresarios.

Sánchez también ha vuelto a sacar a relucir la falta de acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial para denunciar que “si hay alguien a quien censurar por el incumplimiento de la Constitución, es al Partido Popular por tenerla secuestrada”. Y es que, en su opinión, “hoy la Constitución se cumple en cada uno de los rincones de nuestro país, si alguien no la cumple es el PP”. Antes Abascal le había reprochado sus acuerdos con los partidos separatistas y sus declaraciones justificando la supresión del delito de sedición y la modificación del de malversación para «homologarnos» al resto de países europeos.

Sánchez ha manifestado que “lo que les motiva a presentar esta moción de censura es frenar las políticas progresistas de este Gobierno”. El líder socialista, dirigiéndose a Vox, ha asegurado que “en sus políticas concretas, por mucho que intenten separarse del Partido Popular, se parecen muchísimo al Partido Popular”. “La única diferencia que aportan es un plus de brutalidad con quienes no pueden defenderse”, ha manifestado Sánchez, afirmando que “el legado de Vox es odio en las calles» o «el glutamato de la derecha, un potenciador del sabor extremo».

El presidente ha puesto de relieve “el respeto” de los socialistas a la moción de censura ya que “hay algo que nos distingue a los demócratas respecto de quienes no lo son: que respetamos las instituciones”. Una posición que, según él, contrasta con «la de las derechas que comparten la misma ficción de que España se hunde -si no se ha hundido ya-«. En este sentido ha criticado el discurso en relación al separatismo porque “dónde hubo confrontación ahora hay convivencia”. Pero “ya sabemos que es un conflicto del que ustedes tratan de alimentarse políticamente”.

Coalición

La moción de censura de Vox ha servido, entre otras cosas, como pegamento para la coalición socialcomunista. «España tiene un Gobierno legítimo, de coalición y con sus diferencias a veces, pero que permite avanzar» ha aseverado el líder del PSOE. Tras varias semanas de roces entre el PSOE y Podemos, con ataques incluidos por parte de las ministras moradas a sus socios, hoy Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención para defender públicamente a las titulares de Derechos Sociales y Agenda 2030 e Igualdad, Ione Belarra e Irene Montero. El presidente ha exigido a Santiago Abascal que retirase los insultos que, según él, profirió a ambas ministras el pasado 5 de marzo durante la sesión plenaria.