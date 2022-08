Sánchez se salta las recomendaciones de Emergencias y viaja a hacerse la foto en los incendios de Bejís

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no pierde oportunidad a la hora de hacerse una foto en un incendio. Este lunes ha visitado las zonas afectadas por el incendio de Bejís, que ha calcinado cerca de 19.000 hectáreas en un perímetro de 140 kilómetros, a pesar de que Emergencias ha solicitado a la población que no acuda a hacer fotos a las zonas quemadas. «Es una temeridad. Los incendios aún no están controlados, puede producirse un rebrote inesperado y el suelo es inestable», ha advertido Emergencias en sus redes sociales. En vano, porque ya se sabe que para el líder socialista las medidas se cumplen siempre y cuando convengan a sus intereses.

Por un posado, Sánchez es capaz de mover cielo y tierra hasta el punto de saltarse las mismas normas de Emergencias. Y eso pese a haber dicho que «la política no era hacerse un book de fotos». Sánchez ha visitado la zona afectada por el incendio en el término municipal de Teresa junto al presidente de la Generalitat, Ximo Puig; el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska y la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé. Previamente, se han reunido en Viver con los alcaldes de los municipios afectados.

El presidente ha insistido en la matraca de que los incendios de «nueva generación» exigen replantear la manera de trabajar en ellos. Por ello, ha pedido el apoyo de todos los grupos políticos al real decreto ley que pretende fortalecer el sistema nacional de protección civil. Sánchez ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará mañana la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, conocida como zona catastrófica, a los territorios afectados por grandes incendios este verano.

Pedro Sánchez: “La política no es hacerse un book de fotos”🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/BKNizfc167 — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) July 18, 2022

Polémica

El pasado mes de julio Sánchez se movilizó hasta Casas de Miravete, la localidad extremeña donde se desató el incendio que afectó al Parque Nacional de Monfragüe y calcinó más de 3.000 hectáreas. En su visita posó delante de la tierra calcinada, de brazos cruzados y mirando al infinito, en una imagen distribuida por Efe. Mientras algunos usuarios de las redes sociales hacían una comparación entre cómo ha quedado del terreno y la situación de la economía española, otros con más ojos ponían el foco en otro punto de la foto.

En muchos mensajes han llamado a fijarse en el pantalón del presidente. Más en concreto en el bulto que le asomaba en la parte baja del bolsillo derecho.