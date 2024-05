Sánchez se reunirá con Puigdemont tras el 9J para avanzar en el «reconocimiento nacional de Cataluña»

Pedro Sánchez se reunirá con Carles Puigdemont tras las elecciones europeas. Fuentes del Gobierno consultadas por OKDIARIO señalan que el encuentro, pendiente desde principios de año, se debe celebrar, ya que «Puigdemont es un actor importante en la política catalana». Se desconoce aún el lugar en el que se reunirán. A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, con la amnistía ya aprobada, ambos podrían reunirse en España.

Sobre la mesa, según lo que hablaron durante la investidura del líder socialista, Junts quiere resolver el pacto fiscal y la celebración del referéndum. En el acuerdo entre Junts y el PSOE para votar a favor de la investidura del presidente socialista, ambos partidos acordaron avanzar en el «reconocimiento nacional de Cataluña».

La voluntad de ambos, tanto de Sánchez y de Puigdemont, es que la reunión sea «productiva». «Sin líneas rojas» que hasta ahora el PSOE ha puesto a menudo y se ha acabado saltando, como con las enmiendas a la Ley de Amnistía en lo relativo al terrorismo. El encuentro, añaden, «no será un mero trámite ni un formalismo». Aunque en su momento el jefe del Ejecutivo llegó a decir que Puigdemont ya no pintaba nada, ahora lo rehabilita y le confiere más poder que a alguno de sus ministros, pese a que no tenga cartera.

En diciembre, cuando después de negar en distintas ocasiones que se fuera a reunir con Puigdemont, Sánchez confirmó su voluntad de hacerlo «una vez esté aprobada la amnistía». Algo que, de forma definitiva, ocurrirá el próximo 30 de mayo.

La idea con la que trabajan los gabinetes de Sánchez y Puigdemont es que esta primera reunión entre ellos sea «larga y permita ahondar en la relación entre el PSOE y Junts». Abriendo un nuevo canal de interlocución que Puigdemont ha reclamado a menudo para dejar claro quién manda.

Aunque los junteros apoyaron la investidura de Pedro Sánchez a cambio de la amnistía, el pasado mes de noviembre, todavía existe una profunda desconfianza entre los dos partidos y sus principales líderes. El escenario electoral en Cataluña, con Puigdemont reivindicando su derecho a poder formar gobierno, no hace más que ahondar en esa separación. En Moncloa avisan al candidato de Junts que «de eso no nos toca hablar a nosotros con ellos, es cosa del PSC».

Pese al endiablado escenario de pactos en Cataluña y el incumplimiento de algunos puntos del acuerdo por parte del PSOE, en el Ejecutivo no ven peligrar la estabilidad de la legislatura. «No se va a romper el pacto con Junts», afirman fuentes gubernamentales, que reconocen que «es evidente que tendremos que ser más sensibles, que deberemos escuchar y atender más a lo que nos pidan». En Moncloa, que mantendrán vías de diálogo abiertas durante las negociaciones en Cataluña al margen del PSC, dicen que «hemos cumplido con la amnistía». Y no descartan más concesiones en línea con las peticiones realizadas por Junts hasta ahora.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, «tiene orden expresa del presidente de desencallar la oficialidad del catalán en Europa». Un acuerdo que suscribieron Junts y el PSOE para investir presidenta del Congreso a Francina Armengol y que sigue encallado por las reticencias de otros países. Los socialistas admiten que «ahí son intransigentes».

Junts, que en alguna ocasión ha amenazado de hacer saltar el gobierno por los aires con una moción de censura, que en Moncloa descartan por completo, sigue pidiendo un pacto fiscal y acordar un referéndum.

Reunión con Yolanda Díaz

Hasta ahora, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, es el alto cargo más relevante del Gobierno que se ha reunido fuera de España con el fugado Carles Puigdemont. Los socialistas, como mínimo públicamente, siempre han delegado la participación en esos encuentros en el secretario de Organización, Santos Cerdán, que no ostenta ningún cargo institucional.

El objetivo del encuentro que mantuvo una sonriente Díaz con Puigdemont, en el Parlamento Europeo, era lograr el apoyo de los siete diputados de Junts en el Congreso de cara a la investidura de Pedro Sánchez. La líder de Sumar viajó el día anterior a la capital europea con el objetivo de reunirse con el líder de Junts. Este desplazamiento sólo lo conocían las personas más cercanas a Yolanda Díaz y la reunión no constó en su agenda oficial.

Aunque Pedro Sánchez fue informado de la reunión con Puigdemont por parte de Díaz, minutos antes del encuentro, en el entorno del presidente negaron en todo momento que la vicepresidenta segunda fuera en condición de emisaria. También le quitaron a la líder de Sumar cualquier posibilidad de alcanzar acuerdo alguno con Puigdemont. De hecho, el peso de la negociación de la investidura la llevo el PSOE.