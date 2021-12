España asumirá nuevas restricciones para frenar la sexta ola del coronavirus a partir de esta misma semana. Según ha podido saber OKDIARIO, de fuentes gubernamentales, Pedro Sánchez planteará acciones conjuntas a las comunidades autónomas en el marco de la conferencia de presidentes extraordinaria que se celebrará a mediados de semana. Limitaciones en el ocio nocturno y la restauración, que podría llegar incluso al cierre del interior de los locales otra vez, es el escenario más factible a día de hoy para Moncloa. Todo se hará en consenso con las autonomías, las últimas responsables de aplicar dichas restricciones.

Lo que no habrá por ahora será un nuevo confinamiento o estado de alarma, como sí está estudiando Países Bajos, por ejemplo. Pedro Sánchez, que hasta hace un par de días descartaba restricciones como las que ahora se plantea, no quiere asumir una medida tan drástica como la de volver a encerrar en casa a los ciudadanos. La explosión de la variante ómicron cuando la delta todavía no ha desaparecido ha pasado por encima de las previsiones y las intenciones del Gobierno. De ahí que este sábado, con España acercándose a un récord de contagios que puede poner en peligro el sistema asistencial, Pedro Sánchez haya decidido convocar de nuevo a los presidentes autonómicos para ahondar en la cogobernanza.

Los datos de la pandemia en nuestro país a fecha de hoy hablan por sí solos. Con la incidencia acumulada en los 511 casos por cada 100.000 habitantes, lo que supone riesgo extremo pese a la modificación del semáforo para que llegar a esta situación fuese más complejo, todos los indicadores apuntan a que será tras las fiestas cuando la situación puede descontrolarse. En quince días la incidencia se ha doblado prácticamente, teniendo en cuenta que a 1 de diciembre era de 217 casos por cada 100.000 habitantes.

Pese al alto nivel de vacunación, que sitúa a España como uno de los países más inmunizados del mundo, el Ministerio de Sanidad notificó este viernes 33.359 nuevos contagios y sumó 41 fallecidos al recuento oficial, que ya deja un total de 88.708 muertas. Unas cifras que aunque no se reflejan en los ingresos hospitalarios, lo que permite a Sánchez y a las comunidades autónomas pensar en otras alternativas restrictivas que no sea un confinamiento, sí están empezando a provocar problemas en el sistema asistencial de atención primaria.

Nueve comunidades ya están por encima del 15% de ocupación de las UCI por pacientes con coronavirus. Tres de esas nueve autonomías, además, superan el 20%: Cataluña (25,22%), País Vasco (22,54%) y Navarra (20,34%). La situación preocupa especialmente en estos tres territorios, los que a día de hoy presentan peores datos de incidencia. Castilla y León (19,67%), Comunidad Valenciana (19,11%), Cantabria (16,95%), Aragón (16,82), Baleares (15,76%) y La Rioja (15,09%) superan ya la cifra del 15% con la mirada puesta en los primeros días de enero.