El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que ha mantenido una «charla informal» con el mandatario norteamericano, Donald Trump, y han hablado «de fútbol», concretamente, «del mundial en Estados Unidos» que está celebrándose en este momento en el país. Así se ha expresado en la rueda de prensa posterior a la cumbre de la OTAN, en Ankara (Turquía).

«He tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos; hemos hablado de fútbol del Mundial en EEUU», ha indicado el líder socialista. «Estábamos todos esperando a hacer la foto de familia; hemos hablado de cuestiones más informales, con total cordialidad», ha añadido. También ha asegurado que han hablado de golf: «Trump es muy aficionado a este deporte; yo no lo practico tanto».

Asimismo, ha puntualizado que se ha tratado de un encuentro «coloquial» y que «en absoluto ha habido ningún tipo de tirantez». «Al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad», ha matizado el también secretario general del PSOE. Y todo ello, según ha informado Sánchez, «ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos».

En esa intervención de este miércoles a la que aludía el presidente del Gobierno, Trump anunció que había ordenado cortar todo el comercio con España. El mandatario norteamericano calificó a España de «socio pésimo». El político republicano manifestó esa opinión bajo la atenta mirada del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, apenas unas horas antes de la cumbre de la Alianza Atlántica en Ankara (Turquía).

«España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas», aseguró Trump.

Sánchez: «Calma y paciencia»

Sánchez ha respondido que vive la situación con «calma, paciencia y cierta normalidad». «Cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy positivas», ha apostillado el líder socialista.

Por un lado, el jefe del Ejecutivo ha asegurado que España «sufre un déficit comercial con Estados Unidos», por lo que una ruptura de relaciones implicaría más perjuicios para la administración de Trump que para España.

Además, ha indicado que la política comercial es «una política común» y que en todo caso «es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales». Por último, ha señalado que «las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos».

«España es un país que trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con los aliados con los que tenemos lazos muy consolidados, que han trascendido la orientación ideológica de las administraciones que han estado en España o en Estados Unidos a lo largo de las décadas», ha apostillado. Y ha concluido: «Aprovechando la pregunta sobre Estados Unidos, felicitar al pueblo americano por el 250 aniversario de su independencia y de su creación».