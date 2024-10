Sánchez plantó a Rajoy en 2016 sin explicaciones pero rabia porque Ayuso lo haga por llamarla «corrupta»

El Gobierno ha salido en tromba contra Isabel Díaz Ayuso tras la negativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid a reunirse con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez. Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre: el propio Sánchez dio plantón al entonces presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, cancelando su asistencia al encuentro pocas horas antes del mismo y sin dar ningún tipo de explicación. Por el contario, Ayuso sí que ha dado un motivo para no acudir a La Moncloa: las acusaciones «difamatorias» de corrupción que le profirió Sánchez apenas 24 horas antes de convocarla para este encuentro.

Corría el año 2016. Pedro Sánchez había pactado con Rajoy una reunión el día 18 de enero, que canceló horas antes de que se produjera el encuentro «sin explicaciones». No era la primera vez que esto ocurría: por aquel entonces, los populares reprochaban la actitud mantenida por Sánchez negándose a hablar con el presidente del Gobierno y aseguraban que, además de esa cita fallida, Rajoy había intentado hablar con él por teléfono en otras dos ocasiones y no había sido posible.

Sin embargo, y pese a que el propio Sánchez no acudió a la llamada del entonces presidente del Gobierno, sin dar ningún tipo de explicación, la presidenta de la Comunidad de Madrid sí ha explicado los motivos de su no asistencia. Esta misma mañana, Ayuso rechazaba acudir a la reunión bilateral con Sánchez, esgrimiendo que el líder de los socialistas la ha «difamado».

Y no es para menos. La semana pasada Pedro Sánchez pidió la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid tras la imputación del fiscal general del Estado. Álvaro García Ortiz fue imputado por el Tribunal Supremo por revelar datos fiscales de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, en relación con una investigación por supuesto fraude fiscal que involucra al novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Lejos de criticar al fiscal general del Estado, Sánchez optó por defenderle y pedir la dimisión de Ayuso, al tiempo que llamó «delincuente confeso» al novio de la presidenta madrileña. Estos ataques del dirigente socialista a Ayuso se produjeron un día de la invitación a la política madrileña. «Menos de 24 horas antes de la convocatoria de La Moncloa, el presidente del Gobierno difamó a la presidenta en viaje oficial a Bruselas, con unas gravísimas acusaciones que iban en la misma línea que su intervención, el día anterior, en el Congreso de los Diputados», aseveran desde el Ejecutivo de Ayuso.

En una comparecencia ante los medios en Bruselas, el presidente del Gobierno deslizó que la presidenta de la Comunidad de Madrid ha podido «beneficiarse» del fraude de su pareja. «Lo que tenemos que preguntarnos como sociedad es cuándo el PP le va a pedir explicaciones y le va a exigir responsabilidades a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es pareja de un delincuente confeso, que ha defraudado a Hacienda, como él mismo ha reconocido, y que además se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia. Y, presuntamente, la presidenta de la Comunidad de Madrid puede haberse beneficiado de esa situación indirectamente», aseguró Pedro Sánchez.

El Gobierno contra Ayuso

Tras la decisión de Ayuso, las críticas a la presidenta de la Comunidad de Madrid por parte de miembros del Ejecutivo de Sánchez no se han hecho esperar. El primero en hacerlo ha sido el ministro de Transformación Digital, Óscar López, que ha calificado este hecho de «gravísimo». «No es capaz ni siquiera ahora de mantener un mínimo respeto institucional. ¿Cómo no vas a ir cuando te llama el presidente del Gobierno para debatir los asuntos que afectan a la Comunidad de Madrid?», ha denunciado el también exjefe de Gabinete de Sánchez.

No ha sido el único. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recriminado a Ayuso que incumpla su responsabilidad de desplegar la cooperación entre administraciones. «Desde luego a mí me gustaría que la presidenta de la Comunidad de Madrid cumpla con sus mandatos constitucionales», ha zanjado. Por su parte, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha calificado a la presidenta de la Comunidad de Madrid de «aportación tóxica». «Sánchez no tiene la culpa de que ella conviva con un defraudador confeso. No tiene la culpa de que ella viva en un ático que parece que ha sido sufragado con dinero estafado al conjunto de los españoles», ha señalado.

Desde La Moncloa lo califican de «irresponsabilidad» y «dejación de funciones» y señalan que «violenta» la normalidad institucional. Según remarcan fuentes gubernamentales, Ayuso es la única presidenta autonómica que ha anunciado que no participará en la ronda de reuniones bilaterales que Sánchez inició hace semanas con los líderes territoriales, en la que ya han participado algunos de los homólogos de Ayuso, entre otros, los presidentes de Andalucía, Juanma Moreno, Galicia, Alfonso Rueda o Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, todos ellos del PP.