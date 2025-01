Sánchez pone excusas en Valencia para no visitar a víctimas de la DANA: «No es momento de fotos»

En los planes de Pedro Sánchez no está visitar a los vecinos de las localidades arrasadas por la DANA. «No es momento de fotos», se ha excusado el presidente del Gobierno, que aún recuerda su huida precipitada de Paiporta por las muestras de indignación de los vecinos más damnificados por esta gota fría. En la visita de este jueves, casi tres meses después de esos altercados, Sánchez ha blindado todos sus actos, reduciendo al mínimo la participación de los afectados por la gota fría y de los medios de comunicación.

«Ya habrá momento de poder visitar los municipios afectados, he estado con ellos. Pero creo que ahora no es el momento de la foto, sino de la gestión», ha aseverado Sánchez en declaraciones a la prensa tras reunirse con alcaldes y agentes sociales de municipios afectados. A pesar del blindaje de su visita, Sánchez ha sido recibido entre gritos de «¡dimisión!», en su llegada a la Delegación del Gobierno, donde le esperaban un grupo de manifestantes que han criticado duramente su gestión.

El presidente del Gobierno no contempla ni en este viaje -ni en el corto plazo- visitar pueblos afectados o reunirse con víctimas y damnificados. Su agenda pretende evitar lo vivido el pasado 3 de noviembre, cuando Sánchez apareció en Paiporta, cinco días después de las tormentas que provocaron una gran devastación en el área metropolitana de Valencia. Los vecinos, molestos por la respuesta del Gobierno ante la catástrofe, más preocupado por la disputa competencial con el Ejecutivo autonómico que por proveer la mano de obra necesaria para los trabajos de recuperación, explotaron contra el presidente. Las imágenes de la indignación ciudadana con Pedro Sánchez, hasta el punto de que este decidió huir -mientras el Rey sí se quedó dando la cara ante los vecinos- dieron la vuelta al mundo, y el presidente del Gobierno no quiere que se repitan.

Sánchez ha anunciado este jueves nuevas partidas por valor total de 2.200 millones de euros para la reconstrucción de infraestructuras en Valencia tras el paso de la dana del 29 de octubre que dejó 224 muertos, tres desaparecidos e importantes destrozos en la provincia. El líder del Ejecutivo ha adelantado estas nuevas ayudas, que irán destinadas a financiar el 100% de las infraestructuras municipales y las relacionadas con el ciclo del agua. Hasta el momento el Gobierno central ya se había comprometido a sufragar el 50% del gasto de estas obras, pero ahora Sánchez anuncia un «esfuerzo adicional» para correr con el gasto al completo.

Ataques al PP

Sánchez ha reprochado a los grupos parlamentarios que votaron en contra del decreto ‘ómnibus’ -PP y Junts además de Vox- provocar «dolor social» al impedir que suban las pensiones de jubilación, tumbar las ayudas al transporte público y bloquear las destinadas a los afectados por la dana, entre otras medidas.

«Son los grupos parlamentarios que han votado en contra los que tienen que reconsiderar esta oposición destructiva que está causando dolor social, y tienen que ser ellos los que decidan qué hacer, porque, efectivamente, la convalidación del mismo se tiene que someter a la votación de los grupos y a día de hoy que sepamos, han votado que no», ha señalado Sánchez al ser interrogado por qué pasos va a dar su Gobierno tras haber perdido la votación este miércoles.

Sánchez se ha dirigido a todos los grupos que votaron en contra en el Congreso, aunque solo ha nombrado explícitamente al Partido Popular. «Causa dolor social porque hoy los jubilados y jubiladas no saben si se va a revalorizar la pensión en los próximos meses. Los jóvenes que van y usan el transporte público no saben si van a poder tener un abono gratuito. Los alcaldes y alcaldesas, también de su partido político, no saben si sus vecinos van a poder tramitar en un mayor plazo esas ayudas», ha recriminado.