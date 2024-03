Sánchez impide a Collboni pactar con Colau para no molestar a Junts y a ERC

Ada Colau no gobernará con Jaume Collboni en Barcelona por expreso deseo de Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE ha impedido al alcalde barcelonés, del PSC, incorporar al gobierno municipal a la que fuera la alcaldesa de la Ciudad Condal. Todo para no molestar a sus otros socios, Junts y ERC, con los que también se ha negociado su incorporación en el equipo de gobierno. En las últimas horas Colau amenazó a Collboni con tumbarle los presupuestos si no firmaba un pacto de gobernabilidad con los Comuns. La fecha límite es este viernes.

Aunque en el seno del PSC de Barcelona hubo debate sobre si ceder a las presiones de Colau, pese a que Collboni logró la alcaldía gracias al PP y a prometer a Daniel Sirera que no iba a gobernar con ella, el rechazo de Ferraz a frustrado toda opción. Por lo que, salvo una sorpresa mayúscula de última hora, este viernes, los Comuns votarán en contra del presupuesto municipal y obligarán al primer edil a someterse a una moción de confianza que por ahora tiene difícil de superar. Sánchez no quiere enfadar a los partidos separatistas, en especial a Junts con quien ya tenían un preacuerdo firmado, de cara a las posibles alianzas que se pueden tejer tras las elecciones autonómicas del 12 de mayo.

Además, hay otra razón que aducen en el entorno de Pedro Sánchez para justificar su rechazo a un acuerdo en Barcelona con Colau. Se trata de la mala relación que tiene la ex alcaldesa con la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz. Los Comuns han tumbado el presupuesto autonómico que Pere Aragonés había pactado con el PSC y tumbarán el de los socialistas en Barcelona. Ambos movimientos deja en una situación muy comprometida al partido de Sánchez y han cabreado especialmente en ERC.

Este jueves al mediodía, con el objetivo de salvar las cuentas públicas, Barcelona en Comú y el PSC se reunieron in extremis para acercar posiciones de cara a las cuentas municipales. Pero el ‘no’ ordenado desde Ferraz de los socialistas a incorporarles en el gobierno ha hecho concluir el encuentro sin acuerdo. Tras esa reunión, los Comuns destacaron que «ni se han hecho propuestas relativas a un pacto de mandato ni se ha hablado de la gobernabilidad de Barcelona», por lo que al cierre anoche mantenían su rechazo a las cuentas. Sólo una sorpresa de última hora cambiaría el tablero de juego.

En Moncloa consideran que la estrategia desplegada en los últimos días por Colau es «muy parecida a la de la CUP, la de reventar-lo todo». En el entorno del presidente del Gobierno no esconden su preocupación por que los Comuns se conviertan en un nuevo actor al margen de Sumar, como ocurre con Podemos, con el que tener que negociar las leyes a lo largo de la legislatura. «Eso ya sería el KO definitivo», explicitan, mientras critican «la arrogancia y soberbia» de Ada Colau. En el PSOE, además, le afean a la exalcaldesa su actitud, toda vez que recuerdan que «nosotros le permitimos ser alcaldesa en dos ocasiones sin poner demasiadas condiciones».

En su opinión, lo ocurrido esta semana, «demuestra que no es una persona de fiar». Arremeten además contra Yolanda Díaz «por no ser capaz de controlar a su partido y generar una estabilidad muy necesaria en el Gobierno»

El PP pierde la confianza en Collboni

Si finalmente Jaume Collboni pierde este viernes la votación de los presupuestos municipales por culpa de Colau, tal como parece que va a ocurrir, la situación se le pone muy cuesta arriba al alcalde socialista. Pues el grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, que le apoyó en el debate de investidura y que también votará en contra de las cuentas públicas, explicaron este jueves que «hemos perdido la confianza en Collboni».

«Collboni ha buscado la confianza de Colau y ha perdido la confianza de la gran mayoría del consistorio», lamentó el portavoz Juan Milián, que consideró que las cuentas no se aprobarán porque dice que el alcalde no lo ha trabajado con los grupos y que sólo se ha centrado en Colau.

Los populares, en junio del año pasado, dieron su voto favorable al candidato del PSC para evitar que los separatistas gobernasen la segunda ciudad más importante del país, con la condición de que los Comuns de Colau no tocasen poder con Collboni. Hasta ese momento habían gobernado conjuntamente pero con los comunistas en la alcaldía. Ahora el socialista estaba dispuesto a romper su palabra para amarrar el apoyo de los Comuns a los presupuestos.