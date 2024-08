Sánchez impide albergar inmigrantes en instalaciones militares en desuso para que no estén acampados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reunió este viernes con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, «para cumplir el trámite» ante una de las mayores crisis migratorias de las últimas décadas. En la reunión, Sánchez, según le consta a OKDIARIO, ha cerrado la puerta definitivamente a la petición de Canarias de poder usar instalaciones militares en desuso para alojar a los menores inmigrantes no acompañados (menas) que llegan sin cesar a las islas.

Respecto a la otra cuestión nuclear para el Gobierno de Canarias, la de la financiación, Pedro Sánchez ha ofrecido 50 millones de euros al Ejecutivo autonómico de Canarias para hacer frente a la crisis migratoria que atraviesa la comunidad. Esta cifra es insuficiente para el jefe del Gobierno canario, Fernando Clavijo, que ha valorado que el «esfuerzo financiero» de las islas es de 150 millones de euros, ya que ahora hay más menores inmigrantes que en 2022 y en 2023, y, sin embargo, le han ofrecido la misma cantidad que entonces. A la región ultraperiférica han llegado 5.300 menores inmigrantes en lo que va de año.

Además, la administración autonómica hace meses que reclama el abono de los 72 millones de euros que le debe Moncloa para la atención de los menores no acompañados. Una cifra que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones todavía no ha satisfecho y que el paso de los días no hace más que agrandar.

Desde que empezó esta nueva oleada migratoria, Canarias ha tenido que hacer frente a los 156 millones que ha costado la manutención de estos niños y niñas. Sin que Moncloa haya aportado, por ahora, ni un solo euro. En la reunión del pasado viernes, Sánchez tampoco aportó un calendario de cobro que permita a Clavijo poder planificar con mayor certidumbre las previsiones de ingresos y gastos de su gabinete.

Tres instalaciones militares

La Administración insular ha transmitido ya distintas solicitudes formales a Defensa para poder hacer uso de estas instalaciones que en la actualidad están abandonadas. El Ejecutivo de Pedro Sánchez argumenta, como rechazo a la petición del gabinete de Fernando Clavijo, que dichas instalaciones «están comprometidas para la defensa del archipiélago y de España». La realidad, no obstante, es que a día de hoy están completamente en desuso.

En concreto, según fuentes de la Administración autonómica, reclaman la cesión de tres espacios en instalaciones militares con el objetivo de poder atender a los menores migrantes. El Gobierno justifica su negativa en que, pese a que están claramente en desuso y en mal estado, son «necesarias para el apoyo y necesidades logísticas y tácticas esenciales para hacer frente a crisis». En concreto, el Ejecutivo canario había solicitado el uso temporal de los cuarteles Marqués de Herrera, en Lanzarote; el Anatolio Fuentes, en El Hierro, y El Fuerte, en La Palma, tres centros situados en islas no capitalinas con los que se pretende dar respuesta en un primer momento a la llegada masiva de menores migrantes.

El gabinete de Fernando Clavijo cree que con una mínima inversión, que están dispuestos a ejecutar ellos mismos, podrían dar un alojamiento digno a todos estos menas que en la actualidad viven amontonados en centros distribuidos en las diferentes islas. En los últimos días, se han tenido que instalar carpas en los puertos, que no cuentan con las condiciones mínimas de habitabilidad, para dar una primera atención a los miles de niños y niñas que esperan un traslado a la península. Canarias, ante la dejadez de funciones de Sánchez, hace meses que reclama la solidaridad de otras regiones para descongestionar su territorio.

Seis mil menas en Canarias

El Gobierno de Canarias, que gestiona en estos momentos ochenta centros en los que están acogidos más de 6.000 menores de edad, reclama la cesión de espacios para la acogida de los menores migrantes que llegan al archipiélago. De cara a los próximos meses se espera la llegada a Canarias de unos 70.000 migrantes, de los que se prevé que 7.000, un 10%, sean menores. Se calcula que a final de año podrían alcanzar la cifra de entre 12.000 y 16.000 menas.

En Lanzarote, una de las islas más afectadas, dónde Sánchez ha pasado sus vacaciones de espaldas a la realidad migratoria, en julio tuvieron que decretar la emergencia migratoria. Durante el pasado año 2023 se atendieron en la isla conejera, de forma estable, a 742 menas, por la llegada de 190 pateras, frente a las 142 que arribaron en el año 2022. Con respecto a este año 2024, de enero al pasado mes de junio, llegaron un total de 40 pateras. Tan sólo en la última llegada de embarcaciones, arribaron a la isla de Lanzarote un total de 600 migrantes, de los que 40 eran menores.