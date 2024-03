Sánchez exige a Armengol que avance el congreso del PSOE balear para forzar su relevo en plena crisis

La renovación orgánica del PSOE balear, que dirige Francina Armengol, no estaba prevista hasta el año que viene. Pero Pedro Sánchez quiere adelantarla. Que se produzca este mismo año. La presunta relación de Armengol con la trama de Koldo de supuesta corrupción socialista durante la pandemia, que acecha cada vez más a la presidenta del Congreso, ha situado ya a la ex presidenta de Baleares «en una situación insostenible y de no retorno». De ahí que Sánchez le haya exigido ya activar la maquinaria para la celebración de un congreso regional «al que no le dejará volver a presentarse».

Armengol fue elegida secretaria general del PSIB-PSOE en 2012. Hace doce años. Tres años después de su elección, en 2015, logró la Presidencia del Gobierno autonómico que ostentó hasta el año pasado, cuando la victoria de la popular Marga Prohens la descabalgó del cargo. En ese momento, probablemente ya consciente de que necesitaba estar aforada por el Tribunal Supremo, Pedro Sánchez la recolocó en las listas al Congreso como número uno por Mallorca. Posteriormente la eligió presidenta del Congreso de los Diputados, cargo que Moncloa y Ferraz intentarán que preserve pese a todo lo que está saliendo. Quieren evitar «una crisis aún mayor». Pero nadie descarta que pueda acabar cayendo.

La ex presidenta de baleares dio el visto bueno a la compra de mascarillas fake, por las que abonó 3,7 millones de euros pese a saber que no cumplían los requisitos en plena pandemia. El Servicio de Salud de Baleares (IB-Salut) emitió en 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave de la trama de Koldo, a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis que constataron que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2. Esta certificación se hizo el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas S.L., la mercantil que pasó de 0 a 43 millones de facturación gracias a la trama socialista.

La oposición ya ha pedido a Armengol que dimita. Este lunes, el Partido Popular, el principal partido de la oposición, se lo exigirá formalmente. Pero ella se presenta como una víctima; y su partido, que ya quiere relevarla a nivel orgánico para lanzar una alternativa a Prohens de cara a futuros comicios autonómicos, se niegan a asumir cualquier responsabilidad por este caso. Ni Armengol ni el PSOE tienen intención alguna, tampoco, de acudir a la comparecencia que la oposición le reclamará en el marco de la comisión de investigación que el propio Partido Socialista ha impulsado en la Cámara que ella preside, para dirimir responsabilidades por este caso de presunta corrupción política.

Marc Pons, el relevo

Pedro Sánchez quiere activar de inmediato la maquinaria para relevar a Armengol con el candidato ya elegido: Marc Pons. Como ha hecho también en la Comunidad Valenciana con Diana Morant. El presidente del Gobierno aspira a colocar a un miembro de su Ejecutiva Federal, ex jefe de gabinete de Teresa Ribera, al frente de los socialistas baleares sin necesidad de unas primarias a las que también quiere concurrir la ex presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera. También sonó la ex delegada del Gobierno en las Islas Baleareas y ahora secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Aina Calvo.

Pero Pons, responsable de Transición Ecológica en la dirección federal del PSOE, es el elegido por Sánchez para tratar de recuperar un territorio que estuvo presidido por Francina Armengol desde el año 2015 al 2023. En las últimas elecciones autonómicas Marc Pons ya formó parte de las listas por Menorca, por lo que ocupa un escaño en el Parlamento de Baleares. Este menorquín, que desde el año 2021 lideraba el equipo de la vicepresidenta tercera del Gobierno, ya tiene experiencia en la política balear. Fue portavoz del Govern desde julio de 2015 hasta julio de 2019, consejero de Territorio, Energía y Movilidad de las Islas Baleares y consejero de la Presidencia. Antes, Pons ocupó el cargo de presidente del Consejo Insular de Menorca, institución de la que también fue vicepresidente primero de la institución y titular del Departamento de Ordenación del Territorio y Vivienda.

Marc Pons se convirtió en los últimos años en una de las personas con más peso en el Gobierno y en el PSOE. Su papel al frente del área de Transición Ecológica, de gran importancia estratégica para Pedro Sánchez en el marco de la Agenda 2030, ha hecho que el presidente se haya fijado en él. Con el aval del jefe del Ejecutivo, Pons dejaría prácticamente sin opciones a Catalina Cladera, presidenta del Consell de Mallorca, a quienes todos situaban como sustituta de la presidenta del Govern y secretaria general de los socialistas baleares. Aina Calvo, tras su nombramiento en el Gobierno, ha perdido prácticamente todas las posibilidades de volver a Baleares. Y el ex portavoz del Govern y portavoz del grupo parlamentario socialista, Iago Negueruela, no cuenta con los apoyos suficientes.