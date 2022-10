El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha justificado su iniciativa de no llevar corbata para «ahorrar energía» porque «el contexto actual exige a los distintos países europeos actuar con responsabilidad respecto al consumo de energía». «Es en este marco de actuación europeo en el que el Gobierno plantea las medidas de ahorro energético», ha respondido Moncloa, a una batería de preguntas por escrito en el Senado.

En concreto, la senadora Teresa Rivero (Junts per Catalunya) se dirigió al Ejecutivo con varias cuestiones: «¿Puede explicar el Gobierno en qué se basa para justificar el ahorro energético producido por la no utilización de la corbata?», «¿Qué estudios está el Gobierno realizando sobre el coste energético de la utilización de las diversas prendas de vestir?», «¿De qué datos dispone el Ministerio de Transición Ecológica en relación al impacto de la medida propuesta por el presidente del Gobierno en el ahorro energético?».

El Gobierno no ofrece respuesta a ninguna de esas preguntas, pero sí da énfasis a la medida por su «responsabilidad» frente a la crisis energética.

Sánchez anunció el pasado julio, en su última rueda de prensa antes de las vacaciones de verano, que había tomado la iniciativa personal de quitarse la corbata para hacer frente a un escenario de escasez energética.

«No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a los ministros y ministras que, cuando no sea necesario, no utilicen la corbata», señaló el líder socialista. Además, hizo extensiva esa petición a «todos los responsables públicos» y también «al sector privado». «Así estaremos haciendo frente al gasto energético que tan necesario es en nuestro país», consideró. Pocas horas después, como publicó este periódico, el jefe del Ejecutivo se subió a un Super Puma y al Falcon para su gira por los Balcanes.

Desde entonces, Sánchez ha utilizado corbata en las citas y reuniones más solemnes, quitándosela únicamente en ámbitos más informales.

Mientras, el Gobierno ha impuesto determinadas medidas de «ahorro», como el límite de la temperatura del aire acondicionado y la calefacción y el apagado de los escaparates.

El Ministerio para la Transición Ecológica, además, aprobará este martes en el Consejo de Ministros el plan de contingencia para abordar el ahorro energético ante un previsible recorte del suministro del gas ruso.

Está previsto que ese plan incluya una serie de medidas y recomendaciones a los ciudadanos para la eficiencia energética. España se ha comprometido con Bruselas a una reducción del consumo del 6,4%.