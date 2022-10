Como ocurrió en Getafe hace un par de semanas, hoy Pedro Sánchez ha vuelto a dar un ‘paseo sorpresa’ por el centro de Soria para tener las imágenes, hechas por el PSOE, de él caminando sin ningún tipo de incidente en un intento de trasladar a la opinión pública que cuenta con el respaldo de la ciudadanía. Aunque, como se ha podido comprobar últimamente, la realidad es muy distinta. El presidente del Gobierno, flanqueado por varios asesores y cargos orgánicos del partido a nivel regional, ha pisado las calles de la ciudad castellanoleonesa fuertemente escoltado y fuera del programa oficial de la visita que realizaba como secretario general del PSOE.

Sánchez, junto al secretario general del partido en Castilla y León Luis Tudanca, la delegada del Gobierno Virginia Barcones y el alcalde soriano y buen amigo del presidente Carlos Martínez Mínguez, se ha dejado ver durante unos minutos por el centro de la localidad antes del inicio del mitin. Un paseo corto, del que no se había dado publicidad ni a los medios de comunicación ni a la ciudadanía para evitar posibles abucheos, y en el que no ha tenido demasiado contacto con la gente. El hecho de que no se hubiera informado a la prensa ha evitado que se pudieran captar las imágenes del mismo que, sin embargo, sí ha difundido el Partido Socialista.

Y es que lejos de querer escuchar a la ciudadanía, como habían prometido con la presentación de la campaña ‘El Gobierno de la Gente’, la realidad a día de hoy con esta gira presidencial por España. Sánchez acude únicamente a feudos socialistas -Soria hace 15 años que es gobernada por el PSOE-, dirigidos por personas muy cercanas a él, ya que, tal como reveló OKDIARIO, varios barones y alcaldes de grandes ciudades no quieren tener que compartir escenario con el presidente.

Además, para evitar la presencia de personas que puedan poner en cuestión su discurso, se eligen lugares cerrados o acotados con fuertes medidas de seguridad en los accesos para filtrar bien a los afiliados y simpatizantes de críticos. De esta forma, como ocurrió en Sevilla, en Toledo o hoy mismo en Soria, se alejan lo máximo posible del lugar en el que actúa Pedro Sánchez los abucheos de la ciudadanía descontenta con sus políticas. Aunque él defienda, como ha hecho en la ciudad castellanoleonesa, que su gabinete da «certezas» a la población que «tiene incertidumbre y miedo».