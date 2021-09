Sí: la guerra del PP de Madrid se ha convertido en la nueva serie de moda en Moncloa. Sí: Pedro Sánchez la debate abiertamente. Y sí: el presidente del Gobierno hace palmas y la vitorea con una frase: «¡Se han vuelto locos!». Los temores de muchas de las personas de la órbita del PP se han materializado. Fuentes de Moncloa han confirmado a OKDIARIO que el seguimiento de la guerra intestina del PP de Madrid se ha convertido en uno de los seriales favoritos de Presidencia.

“Se comenta. Y el propio Presidente la comenta… y la celebra”, señalan dichas fuentes. Es más, el propio Pedro Sánchez la ha jaleado con una frase: “¡Se han vuelto todos locos!”. Y es que, más allá de las fantasías electorales que dibuja con dinero público el máximo responsable del CIS, José Felix Tezanos, en Moncloa son plenamente conscientes de que la escalada de la luz, la pleitesía con los separatistas, el encarecimiento de la cesta de la compra, el paro al doble de la media europea, la profunda crisis de autónomos y negocios por el Covid, la ineficacia del escudo social y del Ingreso Mínimo Vital, los atrasos en los pagos de los ERTE, etc. lejos de hacerles subir en las encuestas, les están suponiendo un duro revés.

Y en medio de ello “ha venido a ayudarnos una pelea sinsentido en el seno del PP”, señala otra fuente socialista.

El análisis de Moncloa, debatido ya con el propio presidente del Gobierno, señala las siguientes conclusiones. En primer lugar, que “se trata de una guerra contra la persona que más voto está captando en estos momentos para Pablo Casado”.

En segundo lugar, que “despista la acción de oposición que el propio PP está llevando a cabo en el Congreso y en los distintos medios de comunicación”. Y, por último, que “en caso de que Ayuso perdiese en el control del partido, esa derrota se trasladaría siempre en un retroceso para Pablo”. Porque la desmovilización del partido en Madrid sería clave para que el PSOE pudiese revalidar su control del Gobierno en las próximas elecciones generales.

Por todo ello, nadie da crédito al error de cálculo de haber desatado esta guerra cuando mejor le iba al PP: “Ninguno entendemos cómo están cometiendo un error tan básico”, señala otra fuente de Moncloa. Eso sí, entre visibles sonrisas.

Mientras, la batalla no cesa. Génova quiere un cambio de mando en el PP de Madrid el próximo año y sin la mediación de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Sol quiere un congreso en fechas próximas y con libertad plena para negociar con el equipo que ellos decidan. Y las posturas no se mueven tras los primeros compases de la tensión, lo que apunta a una guerra larga. La sede nacional quiere reivindicar la figura de Pablo Casado como líder de todo el partido. Sol pretende que se le dé el mismo trato que han recibido el resto de plazas, donde el presidente de la comunidad mantiene la presidencia del partido regional. Génova busca una negociación sin Miguel Ángel Rodríguez. Y Sol no está dispuesto a aceptar vetos en la composición de sus equipos.

La tensión ya ha saltado a todos los medios de comunicación, a mayor alegría de Sánchez y su equipo. Y promete proseguir su presencia en las portadas porque los dos grupos afirman mantenerse en sus posiciones iniciales sin deseos de cambiar las exigencias.