En la cuenta atrás para la votación en el Congreso de los Diputados del decreto de restricciones energéticas, el Gobierno se ha lanzado a convencer a sus habituales aliados parlamentarios, instalados en la crítica. Ni ERC, ni el PNV ni Bildu han aclarado públicamente el sentido de su voto, aunque algunas de esas formaciones sí han expresado sus reticencias a medidas como la limitación de la temperatura de la calefacción y el aire acondicionado o el apagado de los escaparates. La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, apeló este martes a todos los grupos parlamentarios a que convaliden el cuestionado real decreto porque «no se entendería otra cosa», ha considerado. Descartado el Partido Popular, el Ejecutivo necesita apoyarse, una vez más, en separatistas y proetarras.

No sería la primera ocasión que Bildu salva a Pedro Sánchez de fracasar en una votación parlamentaria -cabe recordar la aprobación reciente de la Ley de Memoria Democrática- y, por eso, cada voto cuenta. En las últimas semanas, además, el Gobierno ha hecho gestos para contentar a los de Otegi con el acercamiento, en pleno verano, de 23 etarras con un historial de 55 asesinatos. Entre ellos, algunos tan simbólicos como Juan Carlos Besance Zugasti, condenado a 58 años de prisión por el asesinato de José Javier Múgica, concejal de UPN en Leitza (Navarra) y a 19 años por intentar asesinar de un tiro al ex consejero socialista de Justicia y Educación del Gobierno Vasco, José Ramón Recalde. O los asesinos de Gregorio Ordóñez y Fernando Buesa.

El Gobierno no ha revelado si, hoy por hoy, cuenta con los apoyos necesarios. Según Rodríguez, se están «ultimando las conversaciones con todos los grupos» y el Ejecutivo espera con el apoyo «mayoritario» de los partidos. La portavoz ha tratado de chantajear aludiendo a otras medidas incluidas en el real decreto y que nada tienen que ver con la eficiencia energética, como la aprobación de una partida de 400 millones en becas, 450 para transportistas o el abono transporte gratuito en trenes de cercanías. En este contexto, se ha lanzado de nuevo contra Feijóo, afirmando que, «si vota que no, nos tendrá que explicar de parte de quién está y por qué no protege a las familias». Rodríguez ha tachado al jefe de la oposición de «negacionista» y «obstruccionista», en el marco de la ofensiva que Sánchez ha ordenado para intentar frenar el imparable auge de Feijóo en las encuestas.

«Frivolidades»

El Gobierno esgrime el acuerdo con Bruselas ante un posible desabastecimiento del gas ruso para instar a los grupos a apoyar el texto. Para ello, desde Moncloa no dudan en manipular ese compromiso, que en ningún momento obliga a recortar la temperatura del aire acondicionado a 27 grados o la calefacción a 19, ni a imponer el apagado de los escaparates a las 22 horas, como ya reveló OKDIARIO.

El PP ya anunció este lunes que no apoyaría un decreto que considera cargado de «frivolidades». Los populares emplazaron al Ejecutivo socialcomunista a rectificar y corregir la «improvisación» de estas medidas, que en ningún momento han sido acordadas con las comunidades autónomas. Pero en Moncloa hacen caso omiso a la propuesta y reivindican su plan, descartando así cualquier apoyo de Feijóo.

Así, el Ejecutivo aprovecha estas últimas horas antes de la votación para tratar de agarrar los apoyos. Es habitual que los aliados parlamentarios de Sánchez apuren la decisión hasta el último momento, a la espera de arrancar concesiones.

Presos

Bildu se ha convertido en el aliado preferente de Pedro Sánchez. Y prueba es que la formación proetarra ha sido decisiva para que el socialista pueda sacar adelante algunas iniciativas, como en su decreto económico -el pasado mayo- o la llamada Ley de «Memoria Democrática».

A cambio, el Gobierno ha consolidado su política de acercamientos y beneficios a etarras, que se ha reactivado en las últimas semanas. Entre las últimas semanas de julio y las primeras de agosto, Interior ha acercado a las cárceles del País Vasco y Navarra a 23 etarras, que acumulan 55 asesinatos.

Entre ellos, se encontraban los asesinos de quien fuera teniente de alcalde del Ayuntamiento de San Sebastián por el Partido Popular, Gregorio Ordóñez, y del dirigente socialista, Fernando Buesa. Ninguno ha colaborado con la Justicia.

Como ha publicado OKDIARIO, en el entorno proetarra confían en que, antes de que acabe el año, todos los terroristas estén ya en las cárceles vascas y navarras. Cabe recordar que el Gobierno vasco asumió las competencias en Prisiones el pasado 1 de octubre y aplica una política flexible hacia los presos de ETA con el fin de que los condenados accedan al tercer grado.