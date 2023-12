Sánchez abre la puerta a presentarse a una tercera reelección: «Hay proyecto político para rato»

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, abre la puerta a presentarse a ser reelegido por tercera vez en las futuras elecciones generales que según lo previsto deberían celebrarse en el año 2027. Este lunes, durante la presentación de su libro ‘Tierra Firme’, Sánchez ha asegurado que «no son tanto los años como las ganas y las ideas, hay proyecto político para rato».

El líder socialista, que lleva cinco años en el poder, tras llegar a él en 2018 gracias a una moción de censura, le encargó al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que preparase un proyecto para perpetuarse al frente del PSOE como mínimo hasta el año 2030. Algo que parece que pretende hacer también en la presidencia del Gobierno de España.

Sánchez se ve capacitado para seguir gobernando más allá de este mandato ya que, en su opinión, no hay alternativa a la derecha. Asegura que «lo que proponen es decadencia ya que están fuera de todo consenso». El presidente ha opinado que «están fuera del consenso científico por hacer caso omiso de la crisis climática; no hacen mucho por la protección de la mujer, ya que llevan los avances al Tribunal Constitucional y durante la pandemia unos decían que la vacuna no servia de nada y otros se manifestaban por las calles de la capital española».

Una vez más ha aprovechado el foro, lleno de personalidades que le ríen todas las gracias -se han dado cita hasta 14 ministros y otros altos cargos pese a ser horario laboral-, para defender la Ley de Amnistía que este martes se empezará a tramitar en el Congreso. «No comparo la dimensión histórica con la Ley de Amnistía del 1977 con lo que se va a aprobar en las próximas semanas, pero es dar pasos trascendentes», ha dicho.

Críticas Abascal y Feijóo

Pedro Sánchez ha aprovechado su intervención en la presentación de su libro para calificar de «extraordinariamente graves» las palabras del líder de Vox, Santiago Abascal, que afirmó que habrá un momento en el que el pueblo le querrá «colgar de los pies». Hasta ahora habían sido únicamente sus ministros, a través de las redes sociales en un mensaje completamente idéntico por parte de todos ellos, los que se habían pronunciado.

El jefe del Ejecutivo ha lamentado esas palabras de «quien iba a ser vicepresidente del Gobierno, en un Gobierno presidido por el PP». Palabras que ha aprovechado para cargar contra el partido de Alberto Núñez Feijóo, que esta mañana ya ha condenado las palabras de Abascal de forma personal, al señalar que son los responsables de hacer «importante» a Vox, al abrirles las puertas de las instituciones. A Vox como, el presidente del Gobierno los ha calificado como un «partido de odio.

Con Feijóo, al que le dedica varias páginas del libro, se ha cebado especialmente cuándo Jorge Javier Vázquez, uno de los presentadores del acto junto a Ángeles Caballero, le ha preguntado sí había encontrado alguna virtud a su opositor por si él tenía que volver algún día a la segunda fila del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo. «Feijóo es una persona… yo diría también que resistente, que aguanta bien la oposición, eso es importante».

Un elogio trampa que le ha servido de trampolín para atacarle directamente: «A propósito de Marcial Dorado… alguien que ha tenido una amistad profunda con un narcotraficante, inquieta mucho. Feijóo no está preparado, denota una incapacidad desde el punto de vista argumental…».