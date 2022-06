Rocío Monasterio: «Hay que derogar la Ley del Aborto pero el PP cree que es un derecho de la mujer»

Rocío Monasterio, portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, lo tiene claro: “Hay que derogar la Ley del Aborto”. En una entrevista a HOY RESPONDE de OKDIARIO, Rocío Monasterio reconoce que si tienen que pactar un gobierno de coalición para España con los ‘populares’ probablemente Vox no pueda conseguir todo lo que pretende “porque el PP no quiere hablar de este tema”. Monasterio -que considera la sentencia del Supremo de Estados Unidos “una gran alegría que da esperanza y sienta las bases para otros triunfos posteriores”- cree que el PP “ya no apuesta por la vida” y que “está con la izquierda defendiendo que la mujer tiene derecho a acabar con la vida de su hijo”. En la entrevista, la portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid reitera las medidas en defensa de la maternidad y de la vida que implementarán si llegan al Gobierno de la nación o son influyentes.

Rocío Monasterio considera la Ley Trans aprobada por el Gobierno este lunes “una barbaridad y un insulto a las mujeres y al feminismo de esta izquierda desquiciada”. Se pregunta “dónde están las feministas del PSOE” que se lamentan en privado del cheque en blanco que Pedro Sánchez ha dado a Irene Montero en estas cuestiones pero que no se atreven a levantar la voz contra el presidente del Gobierno.

Rocío Monasterio acusa al PP de ser el pionero en España de estas leyes trans y señala, en concreto, Alberto Núñez Feijóo. “Las leyes trans las empezó Feijóo en Galicia en 2015 y luego siguió la Comunidad de Madrid en 2016”, dice en referencia a Cristina Cifuentes. “Derogaremos la Ley Trans cuando lleguemos al Gobierno, como debería el PP derogar la de Galicia y Ayuso derogar la de Madrid aunque se niega”. Rocío Monasterio asegura que con la ley trans del PP “hay niños de 8 años que están siendo hormonados en los hospitales de Madrid”. Y todo ello, sin asistencia de nadie, ni siquiera de sus padres.

Rocío Monasterio observa las imágenes de la brutal matanza de inmigrantes subsaharianos cometida por la policía marroquí en la valla que separa Nador de Melilla. “Son terribles las imágenes”, dice horrorizada. “Esas personas -añade- son las víctimas de la política irresponsable de nuestros gobernantes que han apelado a las mafias para que les engañaran. Los partidos de la izquierda han alimentado el mensaje de que saltando una valla tendrías una vida mejor. La izquierda española es cómplice de las mafias de la inmigración y de las ONG que les engañan una y otra vez”.

Rocío Monasterio no puede comprender la “insensibilidad” del presidente del Gobierno declarando que el incidente fue “bien resuelto” por la gendarmería marroquí. Cree Rocío Monasterio que Isabel Díaz Ayuso comparte el miedo del PP a la izquierda en este asunto: “Ayuso se ofende, favorece el buenismo de la izquierda y nos insulta cuando hablamos del problema de los MENA en la Asamblea”. Cree la portavoz de Vox que Ayuso debería mandar un mensaje claro de que nadie puede quedarse en España si entra ilegalmente.

A pocas horas de la Cumbre de la OTAN en Madrid, Rocío Monasterio dice que “es una vergüenza” ver a parte del Gobierno [Podemos] manifestándose contra la Alianza Atlántica, pero que el responsable es Pedro Sánchez por permitírselo y mantenerlos. “Los españoles -dice- ya no pueden más de Sánchez. Este gobierno solo nos trae ruina y miseria”. Y advierte del otoño caliente y durísimo que vamos a vivir.