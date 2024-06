Ridículo de un diputado del PSOE: dijo que Scholz no iba a recibir a Milei cuando sí lo ha hecho

El diputado del PSOE en la Asamblea de Madrid Jesús Celada se mostró el pasado jueves plenamente convencido en sesión plenaria de que el canciller alemán, Olaf Scholz, de su misma familia política europea, no iba a recibir al presidente de Argentina, Javier Milei. Sin embargo, este domingo el líder socialista alemán se ha reunido en Berlín con el mandatario argentino y se han fotografiado juntos.

En la sesión plenaria de la Asamblea el pasado jueves, el PSOE puso el ventilador contra la recepción de Milei por parte de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, prevista para el día siguiente, y la entrega de la medalla internacional de la Comunidad de Madrid al presidente de Argentina. Los socialistas quisieron enfangar y cayeron en la mentira, en el bulo.

«Termino simplemente con una recomendación, dígale a la señora Ayuso que el señor Milei no se va a reunir con el canciller alemán, que parece ser que esta mañana estaba desinformada», manifestó el socialista Celada, portavoz adjunto, en respuesta al diputado y secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, durante el debate de una proposición no de ley de Más Madrid sobre Palestina.

Precisamente, poco antes, en la sesión de control, la presidenta Díaz Ayuso subrayó al jefe de filas de Celada, al líder del PSOE madrileño, Juan Lobato, que Milei también iba a visitar este sábado al canciller alemán, Olaf Scholz. «¿Les suena? Es socialista. ¿Está en la ultraderecha el señor Scholz? ¿Cómo funciona esto?», preguntó Ayuso a Lobato para retratarle.

En este contexto, Ayuso defendió que «si el presidente argentino realiza visitas institucionales a gobiernos diferentes y no lo hace con aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente, no sólo a Milei, sino a todos los gobiernos que no son de su signo», el Gobierno madrileño no tiene «la culpa», dijo refiriéndose al Ejecutivo de Sánchez. De hecho, el ministro de Transportes, el socialista Óscar Puente, llegó a acusar a Milei de «ingerir sustancias», es decir, del consumo de drogas.

En la sesión plenaria, la presidenta madrileña subrayó que es «un honor recibir al presidente legítimo elegido, él sí, por amplia mayoría en las urnas por el pueblo de la Argentina», a diferencia de lo que ocurre con Sánchez, perdedor de las elecciones generales de julio de 2023. «Tenemos delante a un Gobierno que nos insulta y que nos difama desde viajes en el extranjero, a nosotros y a nuestros familiares; que permiten que se insulte constantemente a España y al Rey, y ustedes se callan, con socios de gobierno y medio gobierno insultando al Rey de todos”, añadió Ayuso.

Todo ello, prosiguió, mientras desde el Gobierno central «quitan infraestructuras y proyectos a Madrid». «Y ustedes, los socialistas madrileños, se callan, con un delegado del Gobierno que insulta todos los días al alcalde de Madrid y al Gobierno de la Comunidad de Madrid», lanzó a la bancada del PSOE. «Deslealtad es lo que hacen ustedes y lo que hace usted cada día, porque le dieron a elegir entre el honor y la poltrona y ya veremos algún día si va a poder defender tanto el honor como la poltrona», espetó a Lobato.

Pese la desinformación de Celada, el socialista Olaf Scholz ha recibido este domingo a Milei en la sede de la Cancillería en Berlín, donde han mantenido un encuentro por espacio de una hora. Scholz se ha convertido así en el primer líder socialista europeo en verse con el mandatario argentino, ya que Pedro Sánchez no lo hizo pese a las dos recientes visitas de Milei a España. La primera, en mayo, cuando participó en un acto político de Vox; y la segunda, el pasado viernes, cuando recibió la medalla internacional de la Comunidad de Madrid de manos de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso (PP).

«Encuentro de trabajo»

Este domingo en Berlín, la recepción con honores militares a Milei inicialmente prevista, habitual en la primera visita de cualquier presidente recién elegido, fue cancelada con poca antelación. Según declaró el viernes el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Hebestreit, el motivo del cambio se debió a una petición del propio Milei. Asimismo, el portavoz habló de una «clara negativa del presidente argentino a dar una rueda de prensa», por lo que la visita se redujo a un saludo sin honores ante los fotógrafos y a un «breve encuentro de trabajo».

La cita entre los dos líderes, de tendencias y estilos políticos claramente dispares, comenzó con la llegada de Milei en automóvil y una rápida sesión fotográfica, en la que ambos se saludaron con un apretón de manos. El portavoz Hebestreit también informó de que Scholz recomendó a Milei que acompañe su plan de reformas económicas con una normativa paralela de «políticas socialmente aceptables», según recogió Ep.