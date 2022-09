Los Reyes don Felipe y doña Letizia han llegado ya a la embajada española en Londres, su residencia mientras están en la ciudad para el funeral por la Reina Isabel II.

A las puertas de la residencia del embajador en Reino Unido han sido recibidos con aplausos y gritos de «¡Viva España!» y «¡Viva el rey!»

King Felipe and Queen Letizia of Spain arrive at the Spanish embassy in London ahead of Queen Elizabeth II’s funeral tomorrow. pic.twitter.com/ZDPVkxu6i8

— Morgan Spence (@MorganMSpence) September 18, 2022