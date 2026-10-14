El Rey llama desde Melilla a Marruecos y España «a construir y preservar una relación de buena vecindad»

El Rey ha hecho un llamamiento este miércoles en Melilla de hermandad a España y Marruecos para «construir y preservar una relación de buena vecindad», velando por un futuro «de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación, con buena fe».

En su discurso durante la primera visita oficial como Rey a la ciudad autónoma tras haber estado el día anterior en Ceuta, Felipe VI ha formulado un llamamiento claro y esperanzador: en esta ciudad donde empieza España y la Unión Europea, donde África y Europa se tocan, «dos reinos, España y Marruecos, debemos velar siempre por construir y preservar una relación de buena vecindad, que mire por un futuro de provecho mutuo a través de la paz, la seguridad, la estabilidad y la cooperación. Eso exige confianza y responsabilidad, basadas en la buena fe».

El monarca ha considerado este objetivo posible y deseable, y ha subrayado que merece la pena trabajar y abogar por él, un compromiso al que todos deben sumarse. Acompañado por la Reina Letizia, ha expresado la emoción de la Corona por cumplir una visita largamente pendiente y ha agradecido el caluroso recibimiento de los melillenses, así como la entrega simbólica de la Llave de Oro por parte del presidente Juan José Imbroda, símbolo de lealtad y del compromiso permanente de la monarquía con la ciudad.

El Rey ha reconocido especialmente el trabajo de los servidores públicos de todas las administraciones, que garantizan a diario la seguridad, los servicios públicos, el desarrollo económico y la tolerancia entre credos, razas y culturas. Ha destacado la impresionante gestión de los ceutíes ante la crisis migratoria del verano y ha subrayado que, también en Melilla, la convivencia es un reto diario que sus habitantes han sabido gestionar con sabiduría e inteligencia ciudadana durante siglos. Melilla, ha dicho, es una ciudad fascinante y rica en diversidad, con un patrimonio singular e inconfundible que incluye el faro, la ciudadela medieval —Melilla la Vieja—, los ejemplos de arquitectura modernista y los templos de las cuatro culturas.

Felipe VI ha insistido en la necesidad de unidad institucional: las discrepancias, lógicas e incluso necesarias en una democracia avanzada, deben ir siempre de la mano del entendimiento y de la búsqueda del bien común, garantía de estabilidad y de un trabajo eficaz. Ha reafirmado con claridad que «Melilla es España y Melilla es Europa»: su frontera es frontera de la Unión Europea, una frontera única basada en un acervo compartido de derechos, libertades y responsabilidades. Cualquier amenaza a la frontera de un Estado miembro lo es, por tanto, al conjunto de la UE.

Los europeos, ha recordado, son miembros orgullosos de una Unión que cree firmemente en el imperio de la ley y en la dignidad de la persona; un estándar alto fruto de un camino largo y difícil, pero que nadie debe confundir con debilidad, porque están preparados para defender sus valores y libertades.Ha invitado a los melillenses a seguir pensando en clave de futuro con optimismo y alegría, porque el porvenir de la ciudad se construye cada día cuando se reúnen, participan en la vida pública, abren las tiendas y los mercados, cuidan los colegios y se cuidan unos a otros.

Detrás de ese futuro —impulsándolo— están toda España, los ciudadanos, las instituciones, los poderes públicos y una Unión de 27 Estados democráticos. El compromiso firme con el crecimiento social, económico y cultural de Melilla es su mejor garantía.Ha concluido asegurando que la Reina y él no olvidarán esta visita y se van con ganas de volver, e ha invitado a gritar con orgullo: «¡Viva Melilla! ¡Viva España!».